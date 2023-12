Glasfaser für alle soll kommen

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser Wholesale will in Immendingen, Hattingen, Ippingen und Zimmern auf eigenwirtschaftlicher Basis eine nahezu flächendeckende Glasfaser-Infrastruktur schaffen. Zeigen mindestens 33 Prozent der in diesem Gebiet befindlichen Haushalte Interesse, sind dort nach dem Ausbau kostenfreie Glasfaser-Anschlüsse erhältlich. Die Anschlussnehmer müssen sich dafür zwei Jahre an den Anbieter binden und in den ersten zwölf Monaten 24,99 Euro Gebühren bezahlen sowie in der zweiten Hälfte der Frist je nach Datenpaket mindestens 39,99 Euro. Der Gemeinderat befürwortete am Montagabend den Abschluss eines Kooperationsvertrags mit dem Unternehmen.

Die Gemeinde hat sich zwar über Förderprogramme von Bund und Land eine 90-prozentige Bezuschussung für den örtlichen Ausbau des Glasfasernetzes gesichert. Allerdings gebe man gern „ein Stück vom Kuchen“ an die Deutsche Glasfaser ab, wie es Bürgermeister Manuel Stärk formulierte. Übernimmt das Unternehmen Teile der Arbeiten in eigenwirtschaftlicher Regie, kommen auf die Gemeinde keine Kosten zu und auch der zehnprozentige Eigenanteil entfällt.

Selbst in Aktion treten muss Immendingen womöglich bei den beiden Ortsteilen Mauenheim und Hintschingen, ebenso wie bei weiter von der Ortslage entfernt liegenden Höfen und Weilern. Die beiden Ortsteile sind im Programm des Unternehmens Deutsche Glasfaser vorerst nicht enthalten. Man verhandle aber noch, so Manuel Stärk. Sollte man zu keiner Lösung kommen, sorgt die Gemeinde selbst für die Glasfaseranschlüsse, wie Manuel Stärk bei der Sitzung auch einem Mauenheimer Bürger zusicherte.

Nach dem Abschluss des Kooperationsvertrags mit dem Service-Unternehmen, der vom Gemeinderat einstimmig befürwortet wurde, liegt nun die Nachfrage-Bündelung, Planung und Bauausführung vollständig bei der Deutschen Glasfaser. Deren Vertreterin Isabelle Scherer, die bei der Gemeinderatssitzung virtuell zugeschaltet wurde, informierte das Gremium detailliert über die Voraussetzungen für den Glasfaserausbau und die Vorgehensweise.

Zur Vorbereitung dieser Phase benötigt das Unternehmen eine sechs- bis achtwöchige Zeitspanne, sodass Scherer von einem Start frühestens im März oder April ausging. Dann gebe es Informationsabende, -Stände und -Plakate, Haus-Mailings oder Besuche bei den einzelnen Haushalten. Wer einen Hausanschluss wünsche, erhalte die Glasfaser in dieser Startphase auch kostenfrei bis ins Haus verlegt. Bei nachträglichem Einstieg kostet ein Hausanschluss rund 750 Euro.

Auf die Frage aus dem Gemeinderat nach einem Preisvergleich der Gebühren mit den Tarifen anderer Anbieter antwortete Bürgermeister Stärk, dass die verlangten Beträge „marktkonform“ seien.