Gemeinderat erweitert offenen Sonntag

Die Möglichkeit, am Sonntag, 28. April, einen verkaufsoffenen Sonntag anzubieten, wird auf die Betriebe im ganzen Gebiet der Gemeinde Immendingen ausgedehnt. Eine solche Festsetzung traf der Gemeinderat einstimmig, da an diesem Datum wieder die Immendinger Gartentage terminiert sind und in der jüngsten Vergangenheit immer mehr örtliche Firmen zu diesem Anlass ihre Pforten sonntags öffneten.

Die Firma Wilhelm Stark Baustoffe hatte anlässlich der 17. Immendinger Gartentage am 28. April wie bereits in der Vergangenheit die Erlaubnis zu einem verkaufsoffenen Sonntag beantragt. „Die Immendinger Gartentage sind bekanntlich inzwischen fest etabliert und eine beliebte Veranstaltung sowie Anziehungspunkt für Gartenliebhaber aus nah und fern“, erklärte Hauptamtsleiter Mark Löffler bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Weitere Betriebe hatten in den vergangenen Jahren am gleichen Wochenende entsprechende Veranstaltungen geplant. So bot in der Vergangenheit zum Beispiel die Firma Zeller und Jochum Holzbau einen „Holzbautag“ an. Ebenso veranstalteten die Firma Roland Leiber Forst- und Gartengeräte in Hattingen sowie die Firma Bürsner Sanitär- und Heizungsbau in Mauenheim bereits einen Tag der offenen Tür. Diese Unternehmen sind über die gesamte Immendinger Gemarkung verteilt. „Mit der Erweiterung auf die ganze Gemeinde nebst Ortschaften würde man diesen Unternehmen gerecht, könnte aber auch weiteren örtlichen Firmen die Möglichkeit bieten, am verkaufsoffenen Sonntag teilzunehmen und ähnliche Veranstaltungen abzuhalten“, so Löffler.

Laut der neuen Festsetzung soll der gemeindeweite verkaufsoffene Sonntag am 28. April die Zeit von 13 bis 18 Uhr umfassen. Durch die Regelung werden Informations- und Beratungsgespräche sowie der Verkauf von Mitnahmeartikeln ermöglicht. Für die Festsetzung musste der Gemeinderat eine entsprechende Satzung beschließen. Dieser Satzung stimmte das Gremium Gemeinderat einhellig zu.