Drei Ortsteile erhalten LED-Leuchten

In Immendingen und den fünf Ortsteilen gibt es derzeit 1179 Straßenlampen. 411 davon werden in diesem Jahr auf sparsame LED-Beleuchtung umgestellt. Damit rüstet die Gemeinde in einem ersten Abschnitt die Ortsteile Ippingen, Mauenheim und Zimmern um. Im Haushaltsplan 2024 ist für die Umrüstung ein Betrag von 260.000 Euro vorgesehen, der zu 40 Prozent gefördert wird. Die neuen LED-Leuchten sind nicht nur stromsparend, ihre Helligkeit kann nach Bedarf auch zu bestimmten Zeiten abgesenkt werden.

Welche Art von Straßenlampen die Gemeinde für ihre drei Ortsteile ausschreibt, hatte der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung zu entscheiden. Wie Ortsbaumeister Martin Kohler erläuterte, sei man von der Firma Naturenergie im Vorfeld dazu beraten worden. Unter anderem war wegen des Zuschussantrags auch eine Lichtberechnung erforderlich. Bei der Vorauswahl hatten Bauhofleiter Peter Disch und sein für die Straßenbeleuchtung zuständiger Stellvertreter Peter Grieninger ihre Erfahrungswerte eingebracht.

Schon bisher hat die Gemeinde bei Unterhaltungsmaßnahmen und in neu erschlossenen Gebieten LED-Leuchten verwendet. So wurde laut Kohler unter anderem der neue Gehweg zum einstigen Flüchtlingsheim in der Kaserne mit den Lampen ausgestattet. Ebenso die beiden Teile des Gewerbegebiets Donau-Hegau.

Wichtigster Aspekt für die Umrüstung ist das Einsparen von Energie. Diese Einsparung betrage mindestens 50, eher aber 70 Prozent, so der Naturenergie-Experte bei der Gemeinderatssitzung. Die neuen LED-Lampen leuchten gezielt die Straße und nicht die Häuserwände aus, wie er erläuterte. Sie sind so steuerbar, dass beispielsweise in der verkehrsarmen Zeit zwischen 23 und 5 Uhr eine Lichtabsenkung erfolgen kann.

Der Gemeinderat wählte entsprechend den Vorschlag der Verwaltung eine schlichte technische Leuchte aus. Sie ist besonders energieeffizient, genau einstellbar und spendet warm-weißes Licht. Eine Amortisation für die Investition sei in vier, fünf Jahren möglich, hieß es. Die Lebensdauer betrage mindestens 25 Jahre.