Zur Freude der Zimmerer Bevölkerung geht die Zeit ohne Gaststätte zu Ende. Bereits zur Fasnacht wird man in Zimmern wieder einkehren können. Habiba Baillaou übernimmt als Pächterin das Restaurant Wiesengrund.

Über die Fasnachtstage ist das Lokal zunächst als Besenwirtschaft geöffnet am Schmotzigen Donnerstag ab 11 Uhr, am Fasnachtssonntag, abends, am Rosenmontag ab 15 Uhr, am Dienstag ab 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung folgt am 24. Februar.

Viel Erfahrung in der Gastronomie

Die neue Wirtin verfügt über beachtliche gastronomische Erfahrung. Zunächst in Lokalen tätig, hat sie in der anschließenden Selbstständigkeit auch Gaststätten geführt. „Es ist ein Traum, eine so schöne Gaststätte mit einer so tollen Küche übernehmen zu können“, schwärmt die Wirtin.

Durch die Übernahme kehrt in den Räumen neues Leben ein. Ihr zur Seite steht Sabato Toriello. Er ist gelernter Koch und war seit vielen Jahren auch in der näheren Umgebung in seinem Beruf tätig.

Zusammen haben die beiden ein Konzept für die Führung des Lokals entwickelt. Es wird zum einen deutsche Küche mit gewohnter Hausmannskost geben. Einen festen Platz werden auf der Speisekarte beispielsweise Schnitzel, saure Kutteln, Wurstsalat und vieles mehr haben. Bei Bedarf gibt es auch täglich wechselnde Tagesessen.

Ein Bringdienst ist angedacht

Auch Pizzas sind im Angebot - zunächst auch zur Abholung. Später ist auch an einen Bringdienst gedacht. Zum Genießen werden darüber hinaus auch kulinarische Köstlichkeiten der italienischen und marokkanischen Küche serviert.

Dazu zählen auch Fischspezialitäten. Im Sommer soll in der Gartenwirtschaft Grillen ein Highlight sein. Außer am Mittwoch ist der Wiesengrund an allen sonstigen Tagen geöffnet.

Über viele Jahre war Zimmern in der guten Lage, drei Gaststätten zu haben. Doch die Entwicklung ist auch an dem Ort nicht spurlos vorbeigegangen: Im Aushang des ältesten und traditionsreichen Gasthauses zum Rössle ist seit einiger Zeit zu lesen: „Vorübergehend geschlossen“.

Nach 60 Jahren haben die Betreiber des Café-Restaurants Waldhorn vor drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen - und auch beschleunigt durch die Corona-Krise - einen Schlussstrich gezogen und dicht gemacht. Über den Pächterwechsel trat sodann auch beim Wiesengrund eine Interimszeit ein.