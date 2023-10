Die Donauversickerung mit allen Sinnen erleben

Mit allen Interessierten wandert Stadtführerin Annemarie Atzrodt zu den Schlucklöchern an der Donauversickerung. Jeder kann sich also von dem einzigartigen Naturphänomen, dass die Donau an dieser Stelle in zwei Weltmeere fließt, selbst überzeugen und staunen. Vom parallel zur Donau verlaufenden Waldweg aus, kann Annemarie Atzrodt das Naturphänomen bestens erläutern. Entlang des Weges gibt es viel zu sehen und zu spüren. Und wer gut aufpasst, kann das Gluckern des versickernden Wassers sogar hören. Außerdem gibt es auch wieder die eine oder andere Anekdote zur Donauversickerung. Um 11 Uhr startet die Führung beim Kiosk Nina´s Essart in Immendingen an der Donauversickerung. Zunächst gibt es eine kurze Einführung zu den geologischen Gegebenheiten, anschließend wird man zu den Versickerungsstellen geführt. Da das Gelände nicht ganz eben ist, wird festes Schuhwerk empfohlen.

Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene fünf Euro. Kinder bis 14 Jahre und Besitzer der AlbCard nehmen kostenfrei an der Führung teil. Eintrittstickets können bereits über die Internetseite der Stadt Tuttlingen gebucht werden.