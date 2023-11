Phillip Kannappel ist gelernter Verwaltungsfachwirt. Doch anstatt von 8 bis 17 Uhr im Büro einer Stadtverwaltung zu sitzen, wie er es 30 Jahre lang getan hat, lässt er sich nun den Wind um die Nase wehen und reist um die Welt. Denn seit Juli arbeitet der 47-Jährige auf einem Kreuzfahrtschiff.

Madeira, Ende Oktober. „Letzte Nacht hat es geregnet, daher ist es nicht zu heiß“, erzählt Kannappel im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Wind pfeift währenddessen im Hintergrund. „Ich bin gerade auf dem Crewdeck“, erklärt Kannappel und fügt dann hinzu: „Cool, da schwimmt ein kleiner Delfin.“

Sätze, die die Redakteurin am anderen Ende der Leitung an diesem grauen, nass-kalten Oktobertag im Büro eigentlich nicht hören will. Doch es sind genau diese Bürotage, denen Kannappel vor einigen Monaten entflohen ist.

Ich hatte immer mehr Fern- als Heimweh. Phillip Kannappel

Nicht, dass ihm sein Beruf keinen Spaß gemacht hätte, aber: „Ich bin immer viel gereist. Und ich hatte immer mehr Fern- als Heimweh.“ Und so beschloss er ‐ nach 18 Jahren bei der Stadt Engen und zwölf Jahren bei der Stadt Tuttlingen ‐ „etwas anderes zu machen“. Er befand: Die Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff sei dafür die beste Option.

Norden ist klasse, Süden noch besser

Nach Bewerbung, Casting in München und Zusage stieg er am 2. Juli auf das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 1“ von TUI Cruises. Seine ersten Reiseziele: das Nordkap und später die Ostsee mit Städten wie Bergen, Alesund, Stockholm, Helsinki und Gotland. „Der Norden war klasse“, sagt Kannappel. Doch der liegt hinter im.

Phillip Kannappel arbeitet im Bereich Gästeservice und ist daher meist an der Rezeption anzutreffen. Die liegt auf Deck drei und hat keinen Blick auf das Meer. (Foto: Privat )

Denn nun ging es über Le Havre und Lissabon zu den Kanaren. Von dort aus steuert die „Mein Schiff 1“ unter anderem Madeira, die Kapverden, Marokko und den Senegal an. „Ich bin eher ein Sommermensch und habe mich darauf riesig gefreut“, sagt Kannappel, der daheim in Immendingen bei der Feuerwehr aktiv ist.

Meistens weiß ich nicht einmal, welcher Wochentag ist. Phillip Kannappel

Knapp 60.000 Kilometer wird er bis Ende zurückgelegt haben, 13 Länder und 37 Städte angefahren. Seekrank wurde er bislang noch nicht.

Dienst an der Rezeption ‐ ohne Blick aufs Meer

Doch natürlich konnte er nicht alle Destinationen so erkunden, wie es den rund 3000 Touristen möglich ist. Schließlich ist Kannappel zum Arbeiten an Bord. Und zwar im Bereich Gästeservice. „Bei meinem Beruf lag etwas Administratives nahe.“

Heißt aber leider auch, dass er seinen Dienst an der Rezeption erledigt ‐ und die liegt auf Deck drei. „Da ist man von früh bis spät unter Tage ‐ ohne Fenster.“ Viel lieber wäre Kannappel im Bereich der Ausflugsabteilung tätig. Eine entsprechende Bewerbung für die nächste Reise läuft.

1028 Mitarbeiter aus 47 Nationen arbeiten an Board. Eine Vielfalt, die Phillip Kannappel zu schätzen weiß. (Foto: Privat )

Doch vorher liegen noch etliche Arbeitstage vor ihm. Und zwar in einer Sieben-Tage-Woche. „Wir haben keine freien Tage, und der Dienstplan variiert von Tag zu Tag.“ Das macht es spannend, aber auch anstrengend. „Meistens weiß ich nicht einmal, welcher Wochentag ist. Weil es keine Rolle spielt.“

Mitarbeiter aus 47 Nationen

Nichtsdestotrotz genießt Kannappel die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff. Vor allem, weil man mit so vielen Menschen in Kontakt kommt. Das sei auch ein Grund dafür gewesen, warum er sich nicht als Flugbegleiter beworben habe. „Das Flugzeug ist nur Reisemittel. Das Kreuzfahrtschiff ist schon das Reiseziel.“

Lieber als im Gästeservice würde Phillip Kannappel in der Ausflugsabteilung tätig. Bei dem ein oder anderen Ausflug konnte er schon dabei sein. (Foto: Privat )

Unterhaltungen mit den Gästen sind in der Regel problemlos möglich. Denn fast hundert Prozent der Reisenden kommen aus dem deutschsprachigen Raum.

Anderes sieht es innerhalb der Crew aus. Dort ist die Standardsprache Englisch. „Die 1028 Mitarbeiter auf dem Schiff kommen aus 47 Nationen“, erzählt Kannappel, der privat nie eine Kreuzfahrt gemacht hat.

Zwillingschwester fällt es besonders schwer

Und wie ist das mit den Menschen, die der 47-Jährige daheim in Immendingen gelassen hat? „Es ist schon hart“, sagt Kannappel, der aktuell Single ist.

Zum Thema Vertrag Arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff bedeutet befristete Verträge. Heißt, man ist im Anschluss - bis zum nächsten Vertrag, immer arbeitslos - erklärt Phillip Kannappel. Das ist dann quasi auch der Urlaub. Üblich sind vier Monate Vertrag, zwei Monate arbeitslos. Erst nach einigen Verträgen bekommt man laut Kannappel einen „Seniorvertrag“ und ist dann auch in der Urlaubszeit fest angestellt.

Zwar seien Freunde und Familie begeistert gewesen über seine Entscheidung, einen unbefristeten Vertrag zu kündigen und etwas gänzlich anderes zu machen, aber die lange Trennung fällt schwer.

„Vor allem meiner Zwillingsschwester“, sagt Kannappel, der diese Erfahrung aber auf keinen Fall missen will. „Das mache ich sicher nicht mein Leben lang, aber ich hätte es bereut, wenn ich es nicht versucht hätte.“

In ein paar Wochen kann dann Wiedersehen gefeiert werden. Am 3. Dezember geht Kannappel auf Gran Canaria von Bord. „Dann bin ich erst mal arbeitslos.“ Denn da er in die Ausflugsabteilung wechseln will, hat er seinen Anschlussvertrag noch nicht. „Aber das ist dann mein Urlaub.“ Und dann weiß er sicherlich auch wieder, welcher Wochentag ist. Solange bis es heißt: „Leinen los!“