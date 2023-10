Alle 120 Zünfte der Narrenvereinigung Hegau Bodensee sind am Sonntagnachmittag zum Narrenkonvent in der Donauhalle in Immendingen eingeladen gewesen. In Sachen Sicherheit soll bis zum Jahresende ein Merkblatt mit dem Innenministerium erarbeitet werden. Zudem gibt es mit Daniel Faschian jetzt einen Jugendbeauftragten. Denn auch die Narren suchen Nachwuchs.

Narrenpräsident zufrieden mit 2023

„Wir Narren und unsere Zuschauer und Gäste haben die Narrentage sichtlich genossen“, resümiert der Präsident der Narrenvereinigung Hegau Bodensee, Rainer Hespeler, über das Jahr 2023. Lediglich die beiden Narrentage in Emmingen und Steißlingen hatten wegen der coronabedingten Planungssicherheit abgesagt werden müssen.

Vertreter aller 120 Zünfte waren zum Konvent der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee in die Donauhalle eingeladen. (Foto: Doderer )

„Die hervorragende Flexibilität und die Zusammenarbeit der Zünfte, die kleinere Landschaftstreffen spontan organisiert hatten, konnten dies kompensieren“, lobt er rückblickend. Auch seien weitere Veranstaltungen, wie beispielsweise die Zunftseminare, die Tanzkreuzfahrt und die Narrentreffen in der Summe erfolgreich verlaufen. „Wir dürfen mit der abgelaufenen Saison absolut zufrieden sein.“

13 Verbände setzen sich mit Innenminister Strobl zusammen

Ein zentrales Thema beim Konvent waren die verkehrsrechtlichen und sicherheitstechnischen Anordnungen, die es neben der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes bei allen Narrentreffen zu beachten und einzuhalten gilt. Sicherheit habe höchste Priorität, müsse aber für die Zünfte finanzierbar bleiben, betonte Hespeler. „Aus diesem Grund haben wir den Runden Tisch im Innenministerium nach der Coronapause gemeinsam mit Innenminister Strobl wieder aktiviert“, führt der Präsident aus.

Gerade erst habe eine solche Zusammenkunft wieder stattgefunden. „Als Arbeitsgemeinschaft von 13 Verbänden aus Südwestdeutschland werden wir in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien bis zum Jahresende ein Merkblatt ausarbeiten, das allen Beteiligten eine einheitliche Interpretation der Gesetzeslage bietet“, berichtet Hespeler.

Jugendbeauftragter soll Nachwuchs für Brauchtum begeistern

Weitere wesentliche Aspekte der Versammlung: die Verabschiedung einer Jugendordnung der Narrenvereinigung und der Antrag auf Mitgliedschaft im Kreisjugendring Konstanz. Hierzu musste im Vorfeld die Satzung geändert werden. „Viele Vereine beklagen rückläufige Mitgliederzahlen“, konstatiert Hespeler. Man müsse aktiv in die Rekrutierung gerade von Kindern und Jugendlichen investieren. „Eine intensive Kinder- und Jugendarbeit ist hierfür nötig.“

Rainer Hespeler, Präsident der Narrenvereinigung Hegau Bodensee (links), und Immendingens Bürgermeister Manuel Stärk singen das Badnerlied. (Foto: Doderer )

Nicht nur das neue Fastnachtsmuseum in Schloss Langenstein mit seiner interaktiven und digitalen Ausrichtung sei für die Gewinnung der Jugendlichen ein wichtiger Ort. „Wir brauchen einen Jugendbeauftragen, der diese Altersgruppe versteht und sie genau da abholt, wo sie steht“, so der Präsident.

Daniel Faschian langjähriger Leiter der Kinder- und Jugendtanzgruppe in Sauldorf

Mit Daniel Faschian habe man für diesen Posten eine Idealbesetzung gefunden. „Als langjähriger Leiter der Kinder- und Jugendtanzgruppe in Sauldorf und als unser Medienbeauftragter bringt er genug Erfahrung mit, um diese verantwortungsvolle Arbeit zu übernehmen.“

Faschian wird einstimmig gewählt und geht seine neue Aufgabe engagiert an: „Ich bin selbst schon quasi von Geburt an bei den Narren und freue mich, die Jugendlichen wieder fürs Brauchtum zu begeistern“, so der Neugewählte.

Narrenvereinigung soll Mitglied im Kreisjugendring Konstanz werden

Nun geht es im weiteren Schritt um die Aufnahme der Narrenvereinigung als Mitglied im Kreisjugendring Konstanz. Daneben werde man sich um eine Mitgliedschaft in den Kreisjugendringen der Landkreise Sigmaringen, Tuttlingen, Bodenseekreis und Schwarzwald-Baar bemühen.

Der Vorstand der Narrenvereinigung um Daniel Faschian und Rainer Hespeler (Vierter und Fünfter von links). (Foto: Doderer )

Hespeler sagt abschließend: „Ich freue mich auf die kommende Fasnacht, die Narrentage in Zoznegg und Gottmadingen und auf die Freundschaftstreffen.“