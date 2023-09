Biber muss aus Kläranlage befreit werden

Am Donnerstag ist in Immendingen ein Biber gerettet worden. Dieser hatte sich in den Auslauf des Nachklärbeckens der Verbandskläranlage verirrt. Der Klärwärter rief daraufhin die Tierrettung zur Hilfe.

Es war nicht das erste Mal, dass sich ein Biber auf die Kläranlage verirrt hatte. Immendingens Bürgermeister Manuel Stärk berichtet, dass schon vor einigen Jahren ein Tier gefunden worden war. Damals war vermutet worden, dass der Biber am Becken hochgeklettert sei.

Tier ist wohl wegen Erntearbeiten geflüchtet

In diesem Fall vermutet Immendingens Bürgermeister aber, dass das Tier sich im nahegelegenen Maisfeld aufgehalten hatte und wegen Erntearbeiten geflüchtet sei. „Dann ist er wohl in den Auslauf gefallen“, sagt Stärk im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Mitarbeiter der Kläranlage habe ihn bei seinem morgendlichen Kontrollgang gefunden.

Da es nicht der erste Biberfall bei der Kläranlage war, habe der Klärwärter gewusst, was zu tun ist, fasst Stärk zusammen. Er habe die Tierrettung alarmiert und diese habe den Biber aus dem Auslauf herausgeholt und in der Donau wieder ausgesetzt.

Biber wird befreit und an der Donau freigelassen

„Der Biber hatte sich verirrt und kam nicht mehr raus“, fasst es ein Helfer der gerufenen Tierrettung Südbaden am Telefon zusammen. Eine Kollegin sei nach Immendingen gefahren, um den Biber zu sichern und ihn wieder in die Natur zu entlassen, schildert er. Das sei einer der Standardaufgaben bei der Tierrettung, erklärt er auf Nachfrage.

Auf dem Facebook-Account „Tierrettung LV Südbaden e.V.“ informiert der Verein über den Biber in Not und die Rettungsaktion am Donnerstagmorgen. Zu sehen sind dort auch Bilder des Bibers, wie er im Überlauf sitzt, aber auch, wie er nach der erfolgreichen Rettung in der Donau schwimmt.