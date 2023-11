Immendingen

Alkoholisierter Mann fährt ungebremst über Verkehrsinsel

Immendingen / Lesedauer: 1 min

Zu einem Unfall mit Totalschaden ist es am Montagmittag an einer Verkehrsinsel am Ortsrand von Immendingen gekommen. Ein 41-Jähriger fuhr laut Polizeibericht mit seinem Mitsubishi mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Mercedes-Testzentrum kommend auf der L 225 in Richtung Immendingen und dann ungebremst auf die Verkehrsinsel an der Einmündung der L 225 auf die B 311.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 15:56 Von: sz