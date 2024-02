Abwasserrohre in Zimmern und Hintschingen schadhafter als erwartet

Besserung scheint nicht in Sicht: Zeigten sich schon die Kanäle in Ippingen und Bachzimmern bei einer Kamera-Befahrung im vergangenen Jahr in einem mäßigen Zustand, so sieht es bei den Abwasserrohen in Zimmern und Hintschingen eher noch schlechter aus. Das berichtete Tobias Meyer vom Ingenieurbüro BIT dem Gemeinderat, nachdem das Unternehmen den zweiten Kanalabschnitt im Rahmen der Eigenkontrollverordnung hatte prüfen lassen.

Zu diesen Untersuchungen des gemeindeweiten Kanalnetzes ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet. Dabei soll in regelmäßigen Abständen die Dichtigkeit, die Standfestigkeit und Betriebssicherheit der Abwasserrohre überprüft werden. Nach Ippingen und Bachzimmern war nun der Abschnitt in Zimmern und Hintschingen an der Reihe. Die Spül- und Befahrungsarbeiten durch die Firma Behringer Kanaltechnik aus Hüfingen umfassten dieses Mal eine Strecke von 13,6 Kilometern und rund 470 Schächte, wie Meyer den Gemeinderat informierte.

Bei der Analyse wurden die Art und das Ausmaß der jeweiligen Schäden an den Kanälen festgestellt. Diese hatte man wieder in fünf verschiedene Objektklassen von nicht notwendiger Sanierung bis hin zu umgehendem Handlungsbedarf eingestuft. Das Ergebnis fiel bei Zimmern und Hintschingen ganz entgegen der Hoffnung von Verwaltung und Gemeinderat keineswegs besser aus als bei den Ippinger Kanälen.

Meyer: „In Summe ist das Ergebnis schlechter einzuschätzen als die vergangene Untersuchung von 2023.“ Laut überschlägiger Ermittlung ergebe sich ein Investitionsvolumen von rund 1,75 Millionen Euro, davon etwa eine Million für die vollständige Sanierung der Schmutz- und Abwasserkanäle in Zimmern und Hintschingen. „Diese Bilanz offenbart unseren Sanierungsstau schonungslos“, bedauerte Bürgermeister Manuel Stärk. Allerdings wolle man schließlich nicht die ganze Kanalisation völlig erneuern. Nach den nächsten Prüfungsabschnitten in Hattingen und Mauenheim sowie abschließend im Kernort werde man sehen, was konkret angegangen werden muss.