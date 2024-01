Immendingen-Ippingen

Infotafel am Ortseingang Ippingen absichtlich beschädigt

Immendingen-Ippingen / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Täter hatim Zeitraum von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen nach Angaben der Polizei die aus Holz gefertigte Infotafel an der Talbachstraße am Ortseingang von Ippingen vollständig beschädigt und so Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro angerichtet. Die Polizei Immendingen, Telefon 07462/9464-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung und dem Täter.

Veröffentlicht: 10.01.2024, 11:58 Von: sz