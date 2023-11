Gottesdienste vielleicht schon vor Ostern

Die Baustelle zur grundlegenden Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Priska ist in vollem Gange. Trotz der schwierigen Situation auf dem Bau, gekennzeichnet durch Störungen bei der Materialbeschaffung und den nicht immer gegebenen zeitlichen Möglichkeiten der Handwerker ist ein beachtlicher Teil der Gewerke bereits gut vorangekommen.

Die Arbeiten sind Mitte April gestartet. Wie Architekt Alexander Schmid, dem die Abwicklung des Projektes in Zusammenarbeit mit dem zuständigen kirchlichen Bauamt obliegt, informiert, befinden sich die Arbeiten im Zeitplan. „Wir schauen, die Arbeiten weiterhin zügig voranzubringen. Wenn weiterhin so gut läuft besteht sogar die Chance, dass das Gotteshaus bereits früher als nach dem Bauzeitenplan vorgesehen in neuem Glanz erstrahlt“. So seine Prognose. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass im Juni des kommenden Jahres in dem Gotteshaus wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Während der Bauphase ist die Kirche geschlossen. Für Gottesdienste muss in der Zeit in den Gemeinderaum des Pfarrhauses ausgewichen werden.

Pfarrer Axel Maier ist vom Ablauf der Bauarbeiten sehr angetan. Er sagt: „Die Renovierungsarbeiten verliefen bislang erfolgreich und planmäßig. Bei jeder Begehung sind sichtbare Fortschritte zu erkennen. Wenn es weiterhin so gut vorangeht, kann die Kirche unter Umständen schon vor Ostern 2024 wieder genutzt werden“. Der Pfarrer bewertet es zudem sehr positiv, dass Gruppierungen, Vereine, aber auch Privatpersonen die Renovierung des Gotteshauses im Blick haben und das mit einem Aufwand von 650.000 kalkulierte Projekt finanzielle unterstützen. Da ein Teil der Kosten durch Spende aufgebracht werden sollen sind Spenden weiterhin willkommen.

Nach der Kirchenhistorie geht die heutige Gestalt der Ippinger Kirche auf das Jahr 1610 zurück. Damals wurde sie, so ist überliefert, von Grund auf erbaut und 1614 der Kirchenpatronin St. Priska geweiht. Chor und Turm lassen erkennen, dass ältere Bauteile verwendet wurden, möglicherweise von der in einem Quellenhinweis aus dem Jahr 1527 genannten und dem heiligen Georg geweihten Kapelle.