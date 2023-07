Auf der Kreisstraße zwischen Möhringen und Hattingen hat es am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 26–jähriger Motorradfahrer von Möhrigen in Richtung Hattingen unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam er mit seiner BMW F900 nach links auf die Fahrbahn ab und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Motorradfahrer auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den 26–Jährigen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik, teilt die Polizei mit. Die K5944 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis kurz nach 12.30 Uhr voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 37.000 Euro.