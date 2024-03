Die Aufführungen von „Liebeslust und Wasserschaden“ finden am Samstag, 16. März, sowie am Freitag, 22. März, und Samstag, 23. März, in der Witthohhalle statt. Die Vorstellungen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Die noch wenigen freien Plätze für die Abendvorstellungen können auf www.laienbuehne-hattingen.de reserviert werden. Am 16. März um 13.30 Uhr zur Kindervorstellung sowie am 23. März zur gleichen Uhrzeit zur Seniorenvorstellung sind keine Reservierungen notwendig.