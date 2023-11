Hubertusmesse in der Wallfahrtskirche Dreifaltigkeitsberg

Die Jagdhornbläsergruppe Tuttlingen unter der musikalischen Leitung von Roland Sulzmann spielten in beeindruckender Klangschönheit bekannte Jagdsignale und Fanfaren und manifestierten mit ihrer Musik eine große Erdung mit der Natur und Gottes Schöpfung. Der Singkreis „Le Chörle“ aus Harthausen/Epfendorf brachte die von ihrem Chorleiter Harald Butsch komponierten Chorsätze sehr festlich und ausdrucksstark zum Klingen. Alle Gottesdienstbesucher stimmten bei den Liedern aus dem Gotteslob kräftig mit ein, einfühlsam und souverän an der Braun-Orgel begleitet von Elsbeth Weber. Pater Superior Alfons Schmid CMF der sich über die zahlreich erschienenen Kirchenbesucher freute, brachte in seiner Ansprache die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich alle Menschen wieder mehr Gott, ihren Mitmenschen und der Natur zuwenden, dem Vorbild des heiligen Hubertus folgend.

