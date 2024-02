HSG Baar veranstaltet Sponsorentag

Ein voller Erfolg ist der Sponsorentag der HSG Baar am vergangenen Samstag in der Trossinger Solweghalle gewesen. In sportlicher Hinsicht waren die Handballspieler der Abteilungen der Sportvereine aus Trossingen, Schura und Talheim erfolgreich unterwegs.

Aufgabe des Handball-Fördervereins war es, die Sponsoren über die Erfolge der einzelnen Altersklassen in Kenntnis zu setzen. So wie es auch Aufgabe des Fördervereins ist, Sponsoren zu gewinnen und die Mittel zu verwalten. Die Unterstützer sahen guten Sport und konnten sich davon überzeugen, dass Dank ihrer Zuwendungen mehr als 200 Handballspieler, Minis, Jugendliche und Aktive, ausgestattet werden. Das wurde bei der Vorstellung der Jugendmannschaften eindrücklich demonstriert.

Nach dem Spiel der Damen, die auf Landesliga spielen, und dem Bezirksliga-Spiel der Herren, fand die Präsentation des Nachwuchses statt. Das war die Aufgabe von Spieltagsleiter und HSG-Baar Vorsitzendem Marc Schleicher. Eingangs begrüßte er Susanne Irion, Bürgermeisterin von Trossingen, Andreas Zuhl, Bürgermeister von Talheim und Wolfgang Schoch, Ortsvorsteher von Schura. Sein Dank ging an die Sponsoren. Aber auch an die vielen ehrenamtlichen Trainer und Betreuer der Mannschaften. Schleicher versäumte es auch nicht, allen Eltern ein Lob auszusprechen, dafür dass sie die Kinder und Jugendlichen in ihren sportlichen Aktivitäten fördern. Das sei besonders wertvoll, in einer Zeit, in der jeder Sport in Konkurrenz zu vielen anderen Angeboten stehe, so Schleicher.

Den Anfang beim Einlauf der Jugend-Mannschaften machten die Minis. Mädchen und Buben im Grundschulalter. Besonders waren dabei die künftigen Spieler aus Schura, kamen sie doch mit einem riesigen Teddybären, ihrem Maskottchen. Auf sie folgte die gemischte F-Jugend und die nach Geschlechtern getrennte E-Jugend. Die weibliche, wie auch die männliche D-Jugend spielt aktuell in der Bezirksliga. Die weibliche C-Jugend spielt Bezirksklasse, die männliche C-Jugend kam mit eigens gestalteten Meister-T Shirts. Sie sind unbesiegt, vorzeitiger Meister. Den Abschluss machten die Damen der B- und der A-Jugend. Letztere belegen aktuell den ersten Platz in der Bezirksliga. Einziger Wermutstropfen der Vorstellung war die Tatsache, dass keine männliche B- und A-Jugend präsentiert werden konnte.