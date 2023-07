HSG Baar hält Jahreshauptversammlung ab

Er sei stolz auf den erfolgreichen Verein, sagte der Schuraer Ortsvorsteher Wolfgang Schoch, bei der Begrüßung zur Jahreshauptversammlung der Handballspielgemeinschaft Baar. Allerdings bremste der zweite Vorsitzende Marc Schleicher diese Euphorie in der Alten Sporthalle in Schura.

Von nicht allzu vielen sportlichen Erfolgen und von Zielen für die nächste Saison war in seinem Bericht zum Sport die Rede. Während die weibliche Jugend schöne Erfolge vorzuweisen hatte, lief es bei den Männern nicht ganz so gut. Leider konnten sie sich in der Landesliga nicht behaupten, was bedeutet, dass die Männer 1 in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen. Konnte die männliche Jugend A und B gar nicht besetzt werden, spielen in der männlichen Jugend D einige vielversprechende Talente.

Erfreulich ist der Zulauf bei den Kleinen, die gemischt in den Klassen E und F spielen. „Schön zu sehen ist, dass wir hier einen breiten Unterbau haben, den wir unbedingt hegen und pflegen sollten“, sagte Marc Schleicher. Mit Zahlen und Fakten wartete der HSG Vorsitzende Hannes Obergfell auf. „Im September 2022 startete die achte Spielzeit der HSG Baar mit sieben Aktiven–Teams und 15 Jugendmannschaften. Insgesamt nahmen 320 aktive Handballer in 22 Teams am Spielbetrieb teil. Insgesamt fanden in Trossingen und Talheim 22 Aktiven– und Jugendspieltage statt. Dazu kamen noch acht Kinderspieltage, die wir in der Solweghalle ausgetragen haben“, so Hannes Obergfell.

Er berichtete darüber hinaus von Aktivitäten wie Schulsporttagen, Schnuppertrainings und der VR Talentiade. Obergfell dankte dem Engagement des Fördervereins, durch dessen finanzielle Unterstützung die HSG gut dasteht. Er lobte aber auch den Einsatz aller Trainer, sowie der Übungs– und Abteilungsleiter, der amtierenden wie auch der ausscheidenden.

Durch die Wahlen wurden Marc Schleicher zum zweiten Vorsitzenden, Christian Kohler zum dritten Vorsitzenden gewählt. Marc Schöndienst wurde Schiedsrichterwart, Tobias Warncke sportlicher Leiter der männlichen Jugend und Julian Niess wurde zum Vertreter der Jugend gewählt. Mit einem Präsent verabschiedet — „gerne auch nur für kurze Zeit“, so sagte Hannes Obergfell — wurden Lars Sander, Marius Immer, Jürgen Niess, Luca Moosmann, Victor Kühn, Eric Blank, Leon Irion, Kim Irion, Ann–Kathrin Irion, Annika Störk und Raphael Schmieder.