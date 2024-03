Honberger gehen in die Planungen fürs Jubiläum

Am 22.03. versammelten sich die Mitglieder des Narrenvereins Honberger zur Jahreshauptversammlung in der S4 Club Lounge. Präsidentin Sonja Vogler ließ in ihrem Bericht die Ereignisse seit der letzten Versammlung Revue passieren. Von gemeinsamen Wanderungen bis hin zum von der Jugend organisierten Fest und dem Stadtfest reichte die Bandbreite der Aktivitäten. Die Präsidentin zog ein positives Resümee über die vergangenen Monate.

Finanziell präsentierte Säckelmeister Bernd Jung einen erfreulichen Bericht. Der Verein schloss das Jahr 2023 mit einem Plus ab, das nicht zuletzt der Teilnahme am Stadtfest und dem Adventstreff zu verdanken war.

Im Rahmen der Versammlung standen auch Wahlen an. Präsidentin Vogler wurde für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt.

Die bisherigen Amtsinhaber wie Wolfgang Schätzle als Vizepräsident, Sonja Dorn als Zeremonienmeisterin und Ralf Vogler als Zugmeister wurden ebenfalls in ihre Ämter wiedergewählt. Der Narrenrat wurde durch die Neuwahlen von Natascha Weidler als Pressewartin und Dusan Blach als Wirtschaftsführer ergänzt. Zugmeister Ralf Vogler kündigte an, dass dies seine letzte Amtszeit sein werde. Nach 30 Jahren im Narrenrat wolle er sein Amt gerne der jüngeren Generation übergeben und hat bereits einen potenziellen Nachfolger gefunden.

Auch die bisherige Fahnenträgerin Melanie Klaiber sowie die Kassenprüfer Heidi Wöhr und Hannelore Launer wurden in ihren Funktionen bestätigt.

Für langjährige aktive Teilnahme an Umzügen wurden Luca Storz für 10 Jahre, Petra Zapf für 30 Jahre und Bernd Jung, Simone Schmidtke, Heidi Wöhr und Hannelore Launer für 40 Jahre geehrt. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Marc Beck, Sandra Schwarz, Timo Schwarz, Jana Schwarz, Luisa Güttinger und Claudia Güttinger ausgezeichnet. Natascha Weidler und Kerstin Wetzel erhielten Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft, während Magda Dagge, Kay Schaz, Friedrich Schenk, Markus Schenk und Ingrid Stumm für 40 Jahre geehrt wurden. Bernd Jung erhielt den Kischämännle Taler in Bronze, Sandra Schwarz und Eugen Klaiber in Silber.

Anlässlich des kommenden Jubiläums überreichte Herbert Tiny Präsidentin Vogler eine Glocke, mit der sie sich immer Gehör verschaffen kann. Auch laufen die ersten Planungen für das Jubiläumsjahr. Geplant sei ein Jubiläumsabend beim traditionellen Kischtämännle Ball, sowie einen Jubiläumsumzug am darauffolgenden Tag.