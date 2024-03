Hoffenheim - VfB Stuttgart - JFV Oberes Donautal war dabei

Am 16. März 2024 machten sich insgesamt 112 Kinder und Jugendliche, teilweise begleitet durch ihre Eltern, mit zwei Bussen auf den Weg zum Bundesligaspiel zur TSG Hoffenheim. Schon auf der Fahrt nach Sinsheim konnte man die Anspannung und Nervosität der Kinder und Jugendlichen spüren. Ein Bundesligaspiel live zu sehen ist immer ein Erlebnis, zumal in diesem Jahr der VfB Stuttgart wirklich das Überraschungsteam der Liga ist.

Nach einer 3,5 stündigen Busfahrt erreichten wir dann die „pre zero Arena“ in Sinsheim. Die Spannung stieg weiter an und jeder wollte so schnell wie möglich auf seinen Platz. Nach anfänglichen Schwierigkeiten - die Ordner ließen unsere kleinen und großen Kicker nicht mit VfB-Fankleidung (wurde unter den Jacken getragen) ins Stadion - saßen dann alle voller Anspannung auf ihren Plätzen.

Überlegen - auf dem Rasen und auf den Rängen. Der VfB Stuttgart führte von Beginn an dieses Spiel mit Freude und Kreativität und wurde seiner Favoritenrolle voll gerecht. Bereits in der 16. Minute brachte Enzo Millot die Gastmannschaft in Führung. Der VfB war in der gesamten ersten Hälfte das spielbestimmende Team und hätte durchaus schnell höher führen können. In der ersten Minute der Nachspielzeit erhöhte Serhou Guirassy auf 2:0. Dies war zugleich der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste so weiter wie in der ersten Hälfte und erhöhten in der 68. Minute durch Jamie Leweling auf 3:0.

Dieses aus Stuttgarter Fansicht packende Spiel wurde von über 15.000 VfB-Anhängern verfolgt. Die Stimmung war einzigartig, gefühlt war es ein Heimspiel.

Es war ein Ausflug, der allen Teilnehmenden und insbesondere unseren Spielern des JFVs in besonderer Erinnerung bleiben wird!