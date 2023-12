Höhlenforscher in der Schwandorfer Unterwelt

Wer den „Wasserfall“, ein Geotop im Schwandorfer Schindelwald, sucht, wird vergebens herabstürzende Wassermassen finden. Der „Wasserfall“ ist der Eingang einer Höhle/Doline, im Steckbrief der Geotope auch als Schluckloch bezeichnet, die seit Jahren immer wieder aufs Neue und schrittweise erforscht wird.

Höhlenforscher vom Verein „Freunde der Aach-Quelle“ erkunden in den vergangenen Jahren die Schwandorfer Unterwelt und haben ihre Forschungsergebnisse in Filmen und Bildern dokumentiert. Das Wasser aus dem Hochmoor „Wilde“, dem Schindelwald, hat seinen Weg im offenen Graben zur Höhle gefunden und verschwindet je nach Witterung in kleineren oder größeren Mengen gänzlich im Untergrund und fließt nach Süden weiter. Erwiesen ist, dass dieses Wasser im großen Einzugsgebiet der Aach-Quelle wieder im Aach-Topf austritt.

Die Gemeindeverwaltung hatte zu einem Film- und Bildvortrag im Rahmen der 50-Jahr-Feierlichkeiten in den Schwandorfer Bürgersaal eingeladen. Das Interesse der Zuhörer mit 180 Anwesenden übertraf alle Erwartungen. Die Höhlenforscher Rudolf Martin (Radolfzell), Björn Brune (Stockach) im Beisein von Lothar Dietrich (Singen) hielten einen faszinierenden Vortrag, der rundum begeisterte.

Ebenso faszinierend ist es für das Team der Forschenden, wenn sie erstmals ins Erdinnere hinabsteigen. Im „Wasserfall“ ist man in die Tiefe von acht bis zehn Meter vorgedrungen, hat einen wassergefüllten Siphon entdeckt und vermutet dahinter eine größere Halle. Eine Leiter ermöglicht den Abstieg. Gegen unbefugtes Betreten ist der Eingang mit einem Gitter verschlossen. Da durch den Wasserfluss das Schluckloch immer wieder verschlammt, wurden technische Vorrichtungen eingebaut, um den Schlamm mit Eimern zu entfernen.

Für die Forschenden sind die Erkundungen von Höhlen Generationenprojekte. Für die Freunde der Aach-Quelle ein Hobby wie für andere eine Sportart. Die Bevölkerung ist an solchen Erkundungen interessiert, entsprechend sind die Anfragen beim Verein „Freunde der Aach-Quelle“ zu Informationsveranstaltungen.

Bürgermeisterin Marina Jung und Ortsvorsteher Günter Binder bedankten sich beim Team der Höhlenforscher für den interessanten Vortrag und den zahlreichen Besuch. Die Bewirtung der Gäste erfolgte durch den Wanderverein.