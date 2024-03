Hockey-Jungs werden U12-Vizemeister

Zweiter von 24 Mannschaften in der Verbandsliga: Über eine fast perfekte Hallensaison freut sich die U12-Mannschaft der Hockeyabteilung des TC RW Tuttlingen mit ihrem Trainer Mikail Subasi.

Am großen Finaltag in Ulm, zu dem die jeweils zwei Besten aus drei Vorrundengruppen angereist waren, musste sich das kämpferische Team lediglich dem „Club an der Enz“ aus Vaihingen an der Enz mit einem knappen 0:1 geschlagen geben. Zuvor war es den Tuttlinger Jungs in zwei souveränen Spielen durchaus überraschend gelungen, die ebenfalls kämpferischen Gegner, TSV Ludwigsburg II und TSV Mannheim Hockey III, mit 2:0 und 2:1 zu besiegen.

Schon in den insgesamt sieben Vorrunden-Spiele hatte die Mannschaft eine starke Leistung gezeigt und sechs der Partien teils deutlich gewonnen. Nur das Auftaktspiel gegen den SSV Ulm ging mit 0:1 verloren.

Für Tuttlingen spielten im Finale: Noah Brennessel, Jona Brütsch, Paul Dobler, Malte Häuser, Jonas Krauss, Nicolas von Lackum, Jakob Martin, Philipp Storz, Sebastian Storz, Emil Vogler und Jonas Vogler.

Infos zum Verein sowie den Trainingsgruppen und -zeiten gibt es unter www.tc-rw-tuttlingen.de