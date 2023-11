„Historischer Film aus dem Jahr 1957“ beim Senioren-Treff

Zum Filmvortrag von Georg Bänsch kamen viele interessierte Senioreninnen und Senioren in den St. Michael, um den „Historischer Film aus dem Jahr 1957“ zu sehen.

Die Entwicklung und die Veränderung des Dorflebens in unserer Gemeinde von damals zu heute wurde in diesem Film, der vor 66 Jahren gedreht wurde, sehr deutlich. Wirtschaftlich ging es aufwärts. Arbeitsplätze wurden in beiden Ortsteilen geschaffen, das Dorf ist gewachsen und alles hat sich positiv verändert. Die Leute damals waren trotz ärmlicher Verhältnisse zufrieden und brachten sich in den Vereinen zu einer guten Gemeinschaft ein. Bei den Zuschauern kamen wieder alte Erinnerungen in den Sinn, auch durch frühere Familienmitglieder, die im Film vorkamen.

Wir bedanken uns besonders bei Georg Bänsch für seinen Filmvortrag und die Informationen zum Leben damals sowie das Schaffen der Leute. Dieser Film ist Eigentum der Musikkapelle, er hatte jedoch das Einverständnis zur Filmvorführung am Senioren-Treff erhalten. Dafür bedanken wir uns auch bei der Musikkapelle. Für die Überlassung der Räumlichkeit im St. Michael danken wir der Kirchengemeinde. Die Gäste tauschten sich gerne über die alten Zeiten aus.