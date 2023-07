Historische Modenschau und Countrymusik beim Primtalsommer

Im Rahmen des Primtalsommers organisierte der Westernclub Spaichingen die Colorado River Company (CRC) am Samstag, 22. Juli, eine historische Modenschau und Countrymusik im Stadtgarten hinter dem Gewerbemuseum.

Bereits zur Kaffeezeit hatten sich viele Interessierte eingefunden, welche zunächst von Johnny Guitar mit ausgezeichneter Westernmusik auf den Nachmittag eingestimmt wurden. An den beiden Modenschauen um 15 und 17 Uhr, welche von Diana Lange mit großem Sachverstand und Charme moderiert wurden, nahmen sowohl Vereinsmitglieder des CRC, als auch Mitglieder des 4. Reiter–Regiments „Königin Olga“ i.Tr. teil. Die Mode aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sowohl im „Wilden Westen“, als auch in Europa wurde von den rund 30 Darstellern authentisch präsentiert.

Nach der zweiten Modenschau unterhielten Andrew Lee and Friends und Sängerin Isabell Stietz mit Countrymusik die Gäste bis in den Abend hinein.

Schon jetzt dürfen sich Interessierte wieder auf ein Westernlager in Spaichingen freuen. Auf dem Vereinsgelände „Zur Dörre“ kann vom 11. bis 20. August in das Leben des Wilden Westens eingetaucht werden. Am Sonntag, 13. August, findet ein Western–Flohmarkt statt, am Samstag, 19. August, dann der Tag der offenen Tür. Geboten wird auch ein Kinderferienprogramm, ab 17 Uhr Country–Livemusik. Selbstverständlich werden auch Speisen und Getränke angeboten. Interessierte sind herzlich willkommen.