Hier bin ich nun, ein Zurückg’schmeckter

ich nennen alle Ben, obwohl ich eigentlich Benjamin heiße. Bevorzuge ich auch so. Ich sieze niemanden, außer bei Amtsgängen. Bin deshalb aber kein Bengel, sondern meine es gut. Das ist der Anfang einer Kolumne.

Meine Geschichte in Kurz: Hier aufgewachsen. Mit achtzehn in die Großstadt. Irgendwas mit Medien studiert, Partys gefeiert und in WGs gelebt. Geiler Job in der Werbung. Mich für den Größten gehalten, auf die Schnauze gefallen. Danach ab ins Ausland, künstlerischer Fotograf geworden, als Zecke Häuser besetzt und die Fremde kennengelernt. Heimweh mit Anfang dreißig. Und jetzt bin ich zurück im Ländle.

Bei der Arbeit in der Großstadt sollte ich Hochdeutsch sprechen. Musste ich lernen und spreche es bis heute. Außerhalb von Baden-Württemberg hört sich schwäbisch für die Meisten fremd an. Wurde deshalb öfters gefragt, woher ich denn komme mit diesem lustigen Akzent. Aus Baden-Württemberg, genau in der Mitte zwischen Stuttgart und Bodensee. Da bin ich aufgewachsen. Die meisten wussten bestimmt nicht, dass Stuttgart und Bodensee nicht beieinander liegen, macht nichts, ich kenne nicht mal die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt.

Für die Menschen hier bin ich ein Neig’schmeckter, hatte fast vergessen, dass dieses Wort existiert. Ich bin von hier - aber auch nicht. Vieles ist vertraut - aber auch nicht. An vieles erinnere ich mich - aber auch nicht. Ein Fremder in der eigenen Heimat. Darum geht's hier. Deshalb heißt die Kolumne „Zurückg’schmeckt“. Mein Verständnis alltäglicher Geschehnisse ist zum Teil das eines Fremden, zum Teil eines Einheimischen. Immer irgendwie in Limbo. Hier könnt ihr an meiner Transition vom oberklugen und cutting edge Großstädter zum Landei, das gendert, teilhaben. Denn das will ich sein, dafür habe ich mich entschieden.

Gendern macht hier sonst keiner, habe ich aus der Großstadt mitgebracht, mein Wortgebrauch, da geht's nämlich schon los. Ein erster Unterschied. Ansonsten gibt’s Geschichten zu Erlebnissen, die mir hier widerfahren, Beobachtungen und vielleicht auch die ein oder andere Kuriosität. Das alles montags, ab jetzt, mal schauen, wie lange. Niemand zwingt mich dazu, es war meine Idee.

Hab gegoogelt: Ist Magdeburg.

PS: Ab jetzt und immer: Antworten auf diese Kolumne, Gedanken, Hinweise, Beleidigungen und Liebesbriefe bitte per Mail an die Redaktion ([email protected]). Ich antworte auf alle Einsendungen.