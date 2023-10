Vortrag zu den Kapellen auf dem Heuberg

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg bietet am Donnerstag, 16. November, eine Tonbild-Vorführung mit Josef Zisterer an. Allein auf dem vorderen Heuberg, also von Denkingen bis Schwenningen/Heuberg und von Irndorf bis Deilingen, sind 33 Kapellen zu finden, die ältesten aus dem 14. Jahrhundert, die neuesten erst wenige Jahre alt. So erfahren Interessierte etwas aus der Geschichte der Kapellen und auch die eine oder andere Erzählung, wie es zum Bau so mancher Kapelle gekommen ist. Auch die Heiligen kommen nicht zu kurz, denen die Kapellen geweiht oder gewidmet sind. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Pfarrgemeindesaal in Bubsheim, Hauptstraße12. Der Beitrag ist auf Spendenbasis, es ist keine Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen zu der Veranstaltung gibt es ab 4. November bei der KEB.