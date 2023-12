Wenn sich die Ergebnisse der Doktorarbeit aus der Uckermark auch auf die hiesigen Neuankömmlinge durch Beweise übertragen lassen - die Jäger müssen bei erlegtem Damwild einfach nur in den Magen gucken - und die Tiere tatsächlich vor allem Gras, Kraut und Eiweiß-Ackerfrüchte fressen, dann gibt es keinen Grund, eine kleine Population der Tiere in unseren Wäldern nicht zu dulden. Die Jäger, die sich der Diskussion stellen, sind sich ihrer Aufgabe bewusst. Und die lautet: Die Tierpopulationen - vor allem die der Rehe - klein zu halten, damit der Wald überleben kann.

Hobbyjäger, die zu wenig Zeit haben, um auch mal einige frustige Ansitze wegzustecken, und deshalb zu viele Tiere aufkommen lassen, haben als Jäger in den Wäldern nichts verloren. Bilder von den extra für reiche Wichtigtuer gezüchtete zahme oder festgebundene Bären in Rumänien oder Löwen in Afrika tauchen im Kopf auf. Eine Jäger-Spezies, die zwar Geld hat und bringt, aber ansonsten eher zu den Nutzloseren der Gattung Mensch zählt.

Insgesamt gesehen sind verantwortungsvolle Jäger - die ja an einem Gleichgewicht der Ökologie und der Nutzungen interessiert und oft genug echte Hüter der Artenvielfalt insgesamt sind - ein Segen für eine Landschaft, die keine natürlichen Raubtiere mehr hat. Wenn der Wolf wieder einwandert, ist das eine andere Sache, aber so weit sind wir noch nicht.

Auch der Fleischkonsum aus dem Wald - dann gibt es eben nur ein paarmal Fleisch im Jahr - wäre eigentlich eine gute Lösung für das zerstörerische Massentierhaltungs-Problem. Und die wild lebenden Tiere haben wenigstens bis zu ihrem Tod ein schönes Leben gehabt.

Demjenigen, der die Damhirsche aber absichtlich aus einem Gatter entweichen ließ oder sie gar mit einem Fahrzeug gebracht hat, sollte man eine saftige Strafe aufbrummen. Und - falls Jäger - den Jagdschein entziehen.