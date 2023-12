Irgendwo im Bereich Reichenbach/Egesheim könnte vor drei Jahren „mal jemand die Gartentür offen gelassen haben“. Im Bereich des Klippenecks treiben sich ein gutes Dutzend oder mehr ’rum, auf dem Zundelberg über Spaichingen sind sie schon gesehen worden, und seit 2023 steht oberhalb von Gosheim eine kleinere Herde, die offensichtlich überhaupt keine Angst vor Menschen hat: Damwild.

Sie seien „mit Rädern hergekommen“, wird gemunkelt, also mit einem Fahrzeug hergebracht und ausgesetzt. Im Verdacht: Ein Jäger. Da diese Hirschart ganz offensichtlich aus einem Gehege gekauft und auf dem Heuberg freigelassen wurde und der Forst um seine wertvolle Naturverjüngung bangt, ist der Konflikt programmiert.

Forstamt plädiert für „ausrotten“

Das Kreisforstamt hätte am liebsten, dass die Jäger alle Tiere wieder zur Strecke bringen („ausrotten“, wie die Leiterin des Kreisjagdamts Katharina Keller ungeschminkt sagte).

Sie sind seit Urzeiten keine heimische Wildart mehr, wurden durch die Römer wieder über die Alpen gebracht, blieben aber auf wenige Standorte begrenzt und kamen bis jetzt außer in Gehegen nur in wenigen Gebieten vor, wo sie von Adeligen in ihren Jagdwäldern angesiedelt worden waren.

Im Kreis Tuttlingen zum Beispiel im fürstenbergischen Wald hinter Immendingen. Oder bei den Hohenloher Fürsten. Aber nicht auf dem Heuberg.

Das Thema ist kompliziert, wie ein Gespräch dieser Zeitung mit der Jägerschaft des Heubergs und mit Kreisforstamtsleiter Karlheinz Schäfer zeigt. Und wie auch im Verwaltungsrat des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg besprochen wurde.

Fremde Tierarten darf man nicht einfach aussetzen

Es betrifft das Interesse der Waldbesitzer - also hauptsächlich der Gemeinden - an einem robusten Wald, der sich von selbst mit verschiedenen heimischen Nadel- und Laubbaumarten wie Spitzahorn, Elsbeere, Eiche, Ahorn, Linden und andere verjüngt.

Es betrifft die gesetzlichen Bestimmungen dazu, dass fremde Tierarten nicht einfach ausgesetzt werden dürfen; es betrifft die Rechtslage, wann Tiere von Jägern geschossen werden dürfen oder müssen; es betrifft das Interesse der Menschen an einem gesunden Wald zur Freizeit und Erholung und auch als Lebensraum und enorm wichtiger ökologischer Faktor; und es betrifft das Interesse und die Handlungsgrundlage der Jäger, die nicht nur die Abschusspläne einhalten müssen, sondern auch zunehmend unter der rücksichtslosen Nutzung des Waldes durch Freizeitsportler leiden.

Aus dem Zollernalbkreis seien Beschwerden gekommen, dass Damwild aus dem Kreis Tuttlingen herüberwechsle, berichtet Gosheims Bürgermeister André Kielack. Tatsächlich wurden bereits im November 2022 zwei Herden im Bereich Obernheim/Nusplingen gesichtet, was für Unmut gesorgt hatte, zumal auch diese Tiere sehr zahm waren, wie der Zollernalbkurier berichtete.

Auf dem ganzen Heuberg und darüber hinaus gesichtet

Im Kreis Tuttlingen sind die Tiere, so stellte es Forstamtsleiter Karlheinz Schäfer im Verwaltungsrat des Gemeindeverwaltungsverbands vor, auf dem ganzen Heuberg mit Schwerpunkt Reichenbach, Mahlstetten, Dürbheim, Risiberg und sogar auf dem Zundelberg und dem Weilheimer Berg gesichtet worden. Tiere im allgemeinen Sinn (in der Jägersprache heißen die Frauen des Damhirschs nämlich „Tier“).

Und diese würden vermutlich die schwierige Verbisssituation auf der Hälfte der Flächen im Kreis verschärfen, vor allem, wenn sie sich weiter ausbreiten würden. Aber jetzt sei die Lage durch Bejagen noch in den Griff zu bekommen.

Fast schon zahm

Die kleine Herde, die auf der Wiese bei Gosheim anzutreffen ist, ist inzwischen sogar zum Zielpunkt für Menschen geworden, die sich an den Tieren freuen, die so gar keine Angst haben und sich „in Reichenbach fast schon füttern lassen“, wie Egesheims und Reichenbachs Bürgermeister Hans Marquart sagt.

Eigentlich ganz einfach, sie also - wie vom Forst und vom Jagdamt empfohlen - wieder zu „entnehmen“, also abzuschießen, oder? Nein, sagen die Jäger, die auch den Verdacht haben, dass es sich um ehemalige Gehege-Tiere handelt. Genau das Abschießen im Freien sei kontraproduktiv.

Damwild nicht in den Wald treiben

Damwild fresse vor allem Gras. In der Dämmerung auf Wiesen direkt am Wald. Wenn man Tiere jetzt auf einer Wiese schieße, würden sich die restlichen in die geschützten Bereiche des Waldes zurückziehen, sagen Hans Werner Moser aus Obernheim, Peter Schnekenburger aus Deilingen, Johannes Weber aus Gosheim und Albert Hengstler aus Wehingen im Gespräch mit der Zeitung.

Und dann passiere genau das, was man eigentlich verhindern wolle: Dass junge Triebe der gewünschten robusteren heimischen Baumarten abgefressen werden.

Eine Dissertation aus 2012 belegt, dass von Damwild weniger Schaden für den Wald ausgeht als von Rehwild oder von Hirschen. Letztere sind doppelt so schwer und können auch noch höher liegende Triebe fressen.

Keine Verschlechterung bei Naturverjüngung

Hans Werner Moser, der in Obernheim im Gemeinderat und selber Jäger ist, berichtet, dass der jüngste Waldbegang keine Verschlechterung bei der Naturverjüngung ergeben habe. Sehr wichtig sei das konsequente Bejagen des Rehwilds, das viel mehr auf Sprossen stehe als Damwild, so Moser.

Dass der Wildbestand insgesamt waldverträglich gehalten werden muss, darüber sind sich Jäger und Bürgermeister als Waldbesitzer einig. Bisher sei das etwa in Wehingen auch im großen Einvernehmen möglich, wie Bürgermeister Gerhard Reichegger sagt.

Dass die Wälder allen Bürgern gehören, und daher die Jäger für die Naturverjüngung und den wichtigen ökologischen Nutzen des Waldes auch in der Pflicht seien, darauf verwies Bürgermeister Albin Ragg aus Deilingen. Eine kooperative Lösung suche auch das Kreisjagdamt, so Keller.

Noch keine Anordnung zum Totalabschuss

„Es ist noch keine Anordnung nach Paragraf 36 zum Totalabschuss ergangen.“ Die Jagdgenossenschaften, also die Verpächter der Jagden, seien angehalten, die Schäden zu melden und auch die Jäger die Nachweise der Abschüsse. In manchen Bereichen des Kreises suchen die Kommunen neue Lösungen. So hat zum Beispiel Tuttlingen derzeit eine Vollzeit-Jägerstelle ausgeschrieben.

Es gibt keinen Raum für einen Konflikt zwischen Verpächtern und der Jägerschaft. Kreisjägerschaft

In der Diskussion der Bürgermeisterrunde wurde vor allem auch eines deutlich: Die Bürgermeister ärgern sich vor allem über das offenbar eigenmächtige Ansiedeln der zahmen Tiere.

Diese seien auch eine Gefahr für den Straßenverkehr, so Königsheims Konstantin Braun. „Wenn jeder seinem Wunsch zu Lasten der Allgemeinheit nachgeht, ist das nicht richtig.“

Kein Konflikt mit der Jägerschaft

Dann hätte man schnell Mufflons und anderes jagdbares Wild in den Wäldern. Dass das Einführen neuer Tierarten nicht wünschenswert sei, das habe die Jägerschaft des Kreises schon zum Ausdruck gebracht. „Es gibt keinen Raum für einen Konflikt zwischen Verpächtern und der Jägerschaft.“

Alle wollen eine einvernehmliche Lösung. Mehr Wild vertrage der Wald nicht, weil es keine natürlichen Feinde gibt, so die Meinung der Bürgermeister. Kielack plädierte dafür, die Angelegenheit gemeinsam im Auge zu behalten, die Verbissschäden genau zu beobachten und appellierte an die Jäger der Aufforderung - und damit Erlaubnis - des Kreisjagdamts nachzukommen und die Damwildpopulation wieder zu verringern.

Im Gespräch verweist Albert Hengstler als Jäger zusammen mit den anderen Jägern auf einen wesentlichen Punkt: So wie Menschen den Wald inzwischen nutzten, sei es für Jäger immer schwieriger, ihre Abschusspläne auch zu erfüllen - vor allem auch bei Rehen, die ganz erheblich schuld am Verbiss junger Bäume seien.

Motorradfahrer schrecken Wild auf

Vor allem im Winter reduziere das Wild seinen Aktionsradius, um Energie zu sparen. Wenn dann Mountainbiker, Motorradfahrer oder Wanderer kreuz und quer durch den Wald führen und liefen, genauso schlimm frei laufende Hunde, schrecke dies das Wild auf.

Das brauche dann mehr Energie, und weil es das im Winter nicht mehr so einfach auf der Wiese finde, würden vermehrt die aus dem Schnee herausguckenden Bäumchen-Spitzen gefressen.

Keine Chance für den Jäger

Wenn diese ganzen Aktivitäten dann - selbst auf Wegen - auch noch nachts mit Beleuchtung oder Stirnlampen passierten, werde das Wild noch tiefer in den Wald gescheucht, und die Jäger hätten kaum mehr eine Chance zu schießen.

Alle Jäger der Runde haben diese Erfahrungen gemacht: Dass sie auf dem Hochsitz warten, sich ein Reh nähere und dann von irgendwo ein Mensch herbei trample und das Wild verscheuche.

Das Wild merke sich, wenn auf Wegen Menschen liefen und meide diese Bereiche, und nutze die anderen. Daher die Bitte der Jäger: Unbedingt auf den Wegen bleiben und die Aktivitäten auf Tageslicht beschränken. Das hilft dann auch dem Wald, sich mit selbst aufwachsenden heimischen Arten robust auf den Klimawandel einzustellen - und damit allen.