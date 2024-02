Meine Heimat

Herzsportgruppen üben den Notfall

Tuttlingen

Im Notfall nicht nur den Angehörigen, sondern jedem in Not befindlichen Menschen zu helfen, war Thema bei den Herzsportgruppen der Tuttlinger Sportfreunde. Unter Anleitung von Herrn Fischer vom Deutschen Roten Kreuz konnten die Teilnehmer an Trainingspuppen das Anlegen und funktionieren eines Defibrillators üben.