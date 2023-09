Herzliche Einladung zum Musical „Ausgetickt“

Seit gut einem Jahr probt und fiebert die Musical-AG des Gymnasiums Trossingen auf ihre beiden großen Musical-Abende am 13. und 14. Oktober 2023 im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus hin ‐ ein Format, dass es in sich hat! So viele Gewerke sind involviert, dass es im ganzen Schulhaus summt und pulsiert. Musiklehrer Stefan Merkl probt mit der Musical-Band, während sich die Musiklehrerinnen Tanja Staudenmaier und Annette Besch-Kaufmann um den Chor, die Einstudierung der Songs und Stimmbildung kümmern. Für die Choreografie konnte T. Staudenmaier zusätzlich die Sportlehrerin Marta Tomanek gewinnen. An Bühnenbild und Requisiten arbeitet A. Besch-Kaufmann gemeinsam mit Kunstlehrerin Verena Erfle. Begleitet durch professionelle Licht- und Tontechnik erklingt so das Musical „Ausgetickt ‐ Die Stunde der Uhren“!

„Sekunden zerhacken, Minuten zerknacken“: Pausenlos marschieren die Uhren auf und ab, angetrieben von der Superuhr und ihren Gehilfen. Doch allmählich rumort es im Uhrenland. Die ersten, denen ihre nervige Arbeit auf den Wecker geht, sind Bobby, der Aufziehwecker, und Elvis, der Radiowecker. Verfolgt von der Superuhr kommen sie bei der alten Sonnenuhr unter, der Gegenspielerin der Superuhr. Nach und nach scheren auch die anderen Uhren aus. Die rote Armbanduhr tickt plötzlich nicht mehr richtig. Sie hat sich in die Taucheruhr verknallt. Kurz darauf stört folgerichtig auch bei dieser die Liebe im Getriebe. Nach und nach entdecken die Uhren, dass es Wichtigeres gibt als das ewige Gehetze im Takt der Zeit. Die Superuhr hält aber nicht viel von diesen neuen Ideen. Immer mehr Uhren tauchen auf und damit immer mehr die Fragen: Gelingt die Flucht der Wecker? Was hat Rita Rolex vor? Und wer versteckt sich hinter Öli und Schrauber?

So bunt wie die Uhrenwelt ist die Musik: Rock, Funk, Polka, Ballade, Swing, Hip-Hop-Rap, Walzer, Marsch-Parodie. Ein Musical mit hohem Ohrwurmcharakter!

Die Aufführungen sind am 13. und 14. Oktober im großen Saal des Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthauses. Beginn 19 Uhr, Dauer etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei.