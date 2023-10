Hervorragendes Engagement beim Kirchenchor

In Zeiten der „Entkirchlichung“, wie Präses Pfarrer Sebastian Tanneberger in seiner Ansprache bei der Mitgliederversammlung des Kirchenchors Dürbheim am 12. Oktober beklagte, so viele Menschen zu finden, die fleißig und zuverlässig in die Singstunden kommen und die bereit sind, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen, ist ein großes Glück für den Kirchenchor Dürbheim.

Mit Florian Kühner-Feldes einen Vorsitzenden zu haben, dessen Einsatz und Engagement es Gebhard Glemser, dem bisherigen Chorleiter, ermöglicht hat, auch nach 65 Jahren noch durchzuhalten, ist ebenfalls ein großes Glück. Gebhard Glemser tritt zurück, bleibt dem Chor aber als Vizedirigent und Bass-Sänger erhalten.

Mehr als die Hälfte der Sängerinnen und Sänger konnten für fleißigen Probenbesuch geehrt werden. Das zeigt, dass Vorsitzender und Dirigent alles richtig gemacht haben. Nur um neue Sängerinnen und Sänger muss der Chor werben, wie der neue Dirigent Armin Mesle in einem schriftlichen Grußwort deutlich machte, da er nicht persönlich anwesend sein konnte.