Hervorragende Präsentation des Musikvereins Balgheim

Endlich war es wieder einmal soweit. Nach drei Jahren Corona-Pause erlebten 250 Zuhörer ein tolles Konzert in der Balgheimer Halle. Dies war so nicht unbedingt zu erwarten, da berufsbedingt zwei Dirigenten im Laufe des Jahres den MV verlassen mussten. Ihr Nachfolger, István Elekes erwies sich als Glücksfall. In kürzester Zeit schweißte er die Musikantinnen und Musikanten zu einem Team zusammen. Zum ersten Mal gestaltete der Verein den Abend als Stuhlkonzert, ohne Gastkapelle. Den Auftakt machte die Jugendkapelle Balgheim-Dürbheim mit Dirigentin Linda Kielack. Peter Hug moderierte in bewährt entspannt informativer Art. Alle Stücke wurden durch eine attraktive Präsentation von Roland Hafner vorgestellt. Das Programm wurde vom Dirigenten mit professionellem Musiker-Instinkt passgenau auf die Kapelle abgestimmt. Die Stücke wurden mit hoher Konzentration dargeboten; ein Kenner sagte dazu, die Musik war nicht die Addition von Tönen, nein die Musiker haben die einzelnen Werke in Musik verwandelt. Die Zuhörerschaft war sehr aufmerksam, was sich auch auf das Orchester übertrug und sich zu einer beeindruckenden „Mannschaftsleistung“ steigerte. Diese honorierte das Publikum langanhaltendem Applaus. Schon die Jugendkapelle ließ vermuten, dass es ein klasse Musikabend wird. Sie startete den musikalischen Vortrag mit „Wellerman“. Passend zur Jahreszeit wurde nach „Let it be“ eine weihnachtliche Zugabe geboten. Für herausragende Leistungen wurde Florian Hermerschmidt (Schlagzeug) geehrt. Er erreichte den 1. Platz beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Marie Berchtold (Querflöte) und Florian Hafner (Trompete) absolvierten den D1-Lehrgang mit Bravour. Im ersten Teil des Abends präsentierte der Musikverein konzertante Musik wie „Salemonia“, „Concerto d`Amore“, „A musical Fantasy“ und die „Sorgenbrecher Polka“. Nach der Pause ging es „bunt“ weiter, unter anderem mit „The Cream of Clapton“ und „A Tribute to Amy Winehouse“. Zum ersten Mal folgte dann ein Wunschkonzert. In den Wochen davor konnten die Balgheimer unter zehn Titeln drei Favoriten wählen. „Auf der Vogelwiese“ kam auf Platz drei, gefolgt von „Dem Land Tirol …“ und wenig überraschend auf Platz 1 „Böhmischer Traum“. Danach wurde die Bestuhlung in Windeseile zu Tischreihen umgebaut. Das Angebot wurde gerne angenommen. So konnten die Gäste nach einem herrlichen Musikerlebnis, den Abend ausklingen lassen.

