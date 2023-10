Hermann-Hesse Realschule begrüßt 95 neue FünftklässlerInnen

„Leinen los und Segel setzen, auf zu neuen Ufern!“ hieß das Motto bei der Einschulungsfeier der HHRS. Dort wurden 95 neue „BesatzungsmitgliederInnen“ und deren Eltern in der schuleigenen Aula willkommengeheißen.

Mit einem kleinen Theaterstück stachen Schulleiterin und Kapitänin Simone Kauderer und ihr Lehrkräfteteam zunächst in See. Erfahrungsschätze älterer SchülerInnen wurden geborgen und mit der neuen Crew geteilt. Tanzeinlagen älterer SchülerInnen durchbrachen die „Schiffsfahrt“, bis diese am Ende ihren sicheren Heimathafen fand und dort die neuen FünftklässlerInnen von den jeweiligen Klassenlehrkräften in Empfang genommen wurden. Auch eine Flaschenpost wurde jedem Crewmitglied ausgehändigt, diese enthielt viele gute Wünsche und soll vor schulischen „Seekrankheiten“ schützen.

In den vergangenen Wochen wurden Teamtage zum besseren Kennenlernen der vier neuen Realschulklassen durchgeführt. Anfang September bekamen 27 SchülerInnen bereits vorab die Gelegenheit an Unterrichtseinheiten, kreativen Workshops, Spaß und Spiel teilzunehmen und Hesseluft in der Sommerschule der HHRS zu schnuppern. Die Sommerschule fand bereits zum dritten Mal in Folge an der Hermann-Hesse-Realschule statt. Mit dem Motto „Eine Reise um die Welt ‐ selbstbewusst und stark ins neue Schuljahr“ lernten die 27 neuen Hessegesichter nicht nur die Schule, sondern auch sich selbst in verschiedensten Situation besser kennen.