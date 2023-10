Herbstwanderfahrt in das Elsass und die Vogesen

Die Herbstwanderfahrt des Schwäbischen Albvereins Tuttlingen führte neununddreißig Wanderer vier Tage zu den höchsten Gipfeln der Vogesen und den schönsten Dörfern des Elsasses. Die Vogesen und das Elsass waren ein heiß begehrtes Land zwischen Frankreich und Deutschland. Zwischen 1870 und 1945 mussten die Elsässer zum Beispiel viermal die Nationalität wechseln. Die Spuren dieser wechselvollen Vergangenheit sind heute noch gegenwärtig. Dörfer und Städte mit deutschen Namen und die Schlachtfelder und Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkrieges. Organisiert wurde die Fahrt von Walter Lang und Horst Hagel.

Die Hinfahrt wurde in Freiburg mit einem Sektfrühstück unterbrochen, bevor es nach Colmar zum Museum Unterlinden mit dem Isenheimer Altar ging. Dieses Meisterwerk der Spätgotik von Matthias Grünewald ist als Weltkulturerbe ausgewiesen. Zeit blieb auch um die historische Altstadt anzusehen, bevor nach kurzer Fahrt und einer Wanderung der deutsche Soldatenfriedhof Hohrod und die Gedenkstätte Lingekopf erreicht wurde. In einer kurzen, aber blutige Schlacht verloren dort 7000 Deutsche und 10000 Franzosen ihr Leben. Danach ging es zum Standquartier in Munster.

Der nächste Tag begann mit der Auffahrt zu Col de la Schlucht. Von hier begaben sich die sportlichen Wanderer, Gruppe 1, auf den anspruchsvollen Felsenpfad und wanderte zum Le Hohneck, dem zweithöchsten Gipfel der Vogesen. Die Genuss- und Kulturwanderer, Gruppe 2, fuhren nach Gêrardmer, machten später eine Rundwanderung um den Lac de Retournemer und bestiegen dann den Gipfel des Le Hohneck. Bei einer Einkehr in der Ferme Auberge Uff Rain erlebten die Wanderer eine Überraschung: Es gab heimisches Hirschbier.

Eine lange Wanderung von Col de la Schlucht auf dem GR 5 über Col du Calvaire bis Le Bonhomme mit beträchtlichen Höhenmeter Auf- und Abstieg bewältigte am Folgetag die Gruppe 1. Gruppe 2 machte beim Col du Calvaire eine Rundwanderung, besuchte den Lac Blanc und Lac Noir, bevor es nach Kaysersberg mit dem Albert Schweitzer Museum und nach Riquewihr ging.

Am Rückreisetag wanderte Gruppe 1 mit steilem Aufstieg zum Grand Ballon, während Gruppe 2 einen weniger anstrengenden Weg wählte und noch eine herrliche Rundsicht hatte. Sturm, Nebel und Windstärke zehn erwartete dagegen Gruppe 1. Die einmalig schöne gotische Stiftskirche in Thann war ein weiteres Ziel, bevor dann gut gelaunt Tuttlingen erreicht wurde.