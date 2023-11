Herbstkonzert des Musikverein Egesheim bietet große Vielfalt

Am Samstag, den 18. November fand das Herbstkonzert des Musikverein Egesheim statt.

Eröffnet wurde das Konzert von der Gastkappelle aus Wilflingen mit dem imposanten Musikstück „A little Opening“. Unter der Leitung von Daniel Hirt haben die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Mit „Around the World in 80 days“ wurden die Zuhörer auf eine Reise genommen, die in London begann und durch Länder wie Frankreich und Italien führte. Elefanten aus Indien, sowie Pistolenschüsse aus dem Wilden Westen waren in diesem Stück deutlich zu hören.

Nicht nur entsprechende Welthits, sondern auch viele Showeinlagen auf der Bühne kamen mit dem Stück „18 Hits of 18 Stars“ zum Ausdruck. Mit dem mexikanischen Marsch „Zacatecas“ und der Zugabe „Transalpina“ verabschiedenten sich die Wilflinger von den Gästen.

Nach der Umbaupause nahm der Musikverein Egesheim unter der Leitung von Jonas Eismann auf der Bühne Platz.

Der diesjähriger Konzertteil stand unter dem Motto „Musik aus Großbritannien“ und so wurde den Gästen, in der dazu passend dekorierten Festhalle, Musik von der Insel präsentiert. Mit einem der bekanntesten Märsche „Pomp and Circumstance No.4“ eröffneten die Musikerinnen und Musiker ihren Konzertteil, bevor es mit „Yorkshire Ballad“ einen ersten Ruhepunkt gab. Mit „Highlights from Robin Hood“ wurde der Held aus England zum Leben erweckt. Nach den Ehrungen begann mit „Waltzing Matilda“ der zweite Teil. Mit „Elton John in Concert“ würdigten die Egesheimer die weltbekannte Stilikone und Musikgröße mit drei seiner bekanntesten Hits. Mit dem Marsch „With Sword and Lance“ war der offizielle Teil fast zu Ende, denn wie es in Großbritannien üblich ist, kommt zum Schluss die Nationalhymne und das ließen sich die Egesheimer nicht nehmen und gaben „God save the King“ zum Besten.

Mit der Zugabe „Hey Jude“ von den Beatles verabschiedete sich der Musikverein Egesheim von den zahlreichen Konzertbesuchern.