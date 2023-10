Herbstkonzert des Männergesangvereins Mahlstetten

Zu seinem Herbstfest in der Mehrzweckhalle wollte der Männergesangverein „etwas Neues“ wagen, und dieses Konzept ging voll auf: Neben zwei glänzenden Gastchören, den „(Wo)Menvoices Wehingen“ und dem Männerchor „Liederkranz Seitingen-Oberflacht“, verstanden es die Gastgeber ganz vorzüglich, zwanzig singbegeisterte Jungen und Mädchen in ihr Konzertprogramm aufzunehmen um hinterher neidlos anzumerken: Die „Kleinsten“ waren diesmal die „Größten“.

Nicht vergessen werden sollen der immense Aufwand und die Hingabe, mit der Maria Münch aus der quirligen Schar eine junge Formation präsentieren konnte, die in der komplett gefüllten Mehrzweckhalle voll zur Geltung kam.

Sehr gefühlvoll begannen die Gastgeber unter der Leitung von Claudia Mülherr-Bienert mit „Wie kann es sein“, „Heast as net“, worauf Joachim Aicher als Bariton-Solist dem Lied „So war mein Leben“ eine besondere Note gab. Nun gesellten sich die quirligen und dennoch sehr aufmerksamen „Singing Kids“ zu den Sängern auf die Bühne und begeisterten, vom begnadeten Allround-Musiker Harold Merkx am Klavier begleitet, die Zuhörer mit den Liedern „Ich wollte nie erwachsen sein“ und „Bewahrt die Welt für unsre Kinder“ (“We are the world“).

Dass sie auch ganz gut „alleine“ singen können, zeigten die „Jüngsten“ mit den Liedern „An Tagen wie diesen“ und „Spann den Wagen an“. Sicherlich war es auch als Vorgeschmack auf ihr „eigenes“ bevorstehendes Konzert zu sehen, was die (Wo)Menvoices mit ihrer Chorleiterin Gergana Hristova, am Klavier perfekt begleitet von Iliana Hristova, Vielseitiges zu Gehör brachten. Sie spannten einen Bogen von „Tears in Heaven“, über die schwäbischen Charaktere in „Mir im Süden“ bis zu „Atemlos durch die Nacht“.

Chorleiterin Judith Lang-Rutha entlockte ihren Sängern aus Seitingen-Oberflacht Wohlklänge sowohl aus traditionellem wie auch modernem Liedgut, elegant begleitet von Friederike Weber. Ein gefühlvolles „Ihr von Morgen“ sowie „An den Ufern der Nacht“ regten durchaus zum Nachdenken an, „Griechischer Wein“ lud schließlich zum Feiern ein. Breites Repertoire präsentierten auch die Gastgeber. Sehr zart, ja geradezu edel begleitete Celina Bienert die Sänger beim Lied „Heimat“ von Johannes Oerding. Auch einmal mehr beeindruckte Sänger und Allrounder Harold Merkx mit Gitarre und als Solist im Lied „Irgendwann bleib i dann dort“. Was bleibt? Die „Kleinsten“ waren diesmal die Größten.