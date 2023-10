Herbstfeier des Schwarzwaldverein unter dem Motto Halloween

Das diesjährige Motto der Herbstfeier des Schwarzwaldverein Tuttlingen lautete „Halloween“. Wie in jedem Jahr, so auch in diesem fand die Veranstaltung im Mutpol in der Nordstadt statt.

Die Feier wurde auch zum Anlass genommen, neun Personen für ihre langjährige Mitgliedschaft zu ehren. Das Vorstandduo Franco Mattes und Dominik Schmid nahmen die Ehrungen vor. Für 25 Jahre wurde Brigitta Bucher geehrt. Vierzig Jahre lang dabei sind im Schwarzwaldverein Sybille Liebermann und Werner Liebermann sowie Albert Huber und Christine Röhner-Huber. Ein halbes Jahrhundert, nämlich 50 Jahre dabei sind Siegrid Schneider. Siebzig Jahre halten die Treue zum Schwarzwaldverein Karola Bleicher, Horst Janzen und Anneliese Rübelmann.

Bianca Buchmann zauberte aus ihrer „Hexenküche“ eine schaurig schöne Tafel, garniert mit Spinnen zum Thema „Halloween“. Ihr standen zahlreiche Helferinnen zur Seite, welche die Köstlichkeiten zubereiteten. Familie Mossbrucker kümmerten sich um die Getränke der Gäste. Die beiden Musiker Wieland Zimmerer mit der Gitarre und Lorenz Sovitsch auf dem Akkordeon sorgten für gute musikalische Unterhaltung. Die zwei Enkel von Wieland Zimmerer spielten ein Ständchen auf ihren Akkordeons und zeigten einen flotten Gardetanz.