Herbst- und Jubilarfeier der Trossinger Albvereinler

Im vollbesetzten Schützenhaus mit 60 Personen konnte die Vorsitzende Anneliese Burgbacher viele Jubilare, Mitglieder und Gäste begrüßen. Nach einem gemeinsam gesungenen Lied erfolgte die Ehrung der Jubilare durch unseren Gauvorsitzenden Klaus Butschle und der Vorsitzenden. Für unglaubliche 75 Mitgliedsjahre konnten wir Brunhilde Schneider ehren. Für 70 Jahre Gerda Borsdorff. Für 60 Jahre Werner Köhle, Rolf Obergfell und Anneliese Burgbacher. Für 50 Jahre Manfred Lang. Für 40 Jahre Karl Weh, Michael Failenschmid (aus Berlin angereist), Cornelia Taut. Für 25 Jahre Helga Ruf, Gisela Mayer, David Kapp. Der Verein dankt den Jubilaren ganz herzlich für ihre lange Treue zum Albverein. Für sie sangen wir das Lied „Jetzt kommen die lustigen Tage“ unter der Akkordeonbegleitung von Franz Samson.

Im Anschluss daran ließ die Vorsitzende noch in einem Streifzug das Wanderjahr Revue passieren und ließ offen was das neue Jahr an Überraschungen bietet. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Busausfahrten in diesem Jahr jeden Monat voll ausgebucht waren. Die letzte Ausfahrt war sogar innerhalb 45 Minuten bereits voll. In einer anschließenden Fotoshow vom Wanderjahr 2009 konnten sich die Jubilare wiederfinden und leider auch feststellen, dass viele Albvereinler von uns gegangen sind. Mit der Musik von Franz Samson wurde danach noch viel gesungen und geschunkelt. Alle waren sich einig: das war wieder ein schönes harmonisches Zusammensein.