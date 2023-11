Herbst in der Tagespflege in Bethel

Pünktlich zum Herbstwetter wurde das Kreativprojekt gemeinsam fertiggestellt. Viele Kartonrechtecke wurden geschnitten und konnten als „Mauersteine“ verwandelt werden. Im entstandenen „Ofen“ leuchtet eine künstliches Papierfeuer. Gemeinsam wurde in Kleinstarbeit gebastelt und gleichzeitig konnten die Senioren zum einen in netter Gesellschaft gemeinsam basteln und zum andern deren Feinmotorik damit fördern. Und genau das ist das Schöne hier in der Tagespflege: Gemeinsam bekommt man doch noch so einiges hin, auch wenn im Alter manches schwer oder unmöglich scheint. Hört man zum Beispiel beim Bingo Spielen die genannte Zahl nicht so gut, gibt es einen Nebenmann oder eine Nebenfrau, die behilflich ist. Ist beim Kegeln der Gehstock im Weg, unterstützt ebenfalls jemand. Und so genießen die Gäste die Gemeinschaft bei den gemeinsamen Mahlzeiten, bei den gemeinsamen Aktivitäten, wie zum Beispiel beim Singen, Spielen, Erzählen, Rätseln, Backen, Spazierengehen oder bei kleinen Ausflügen und vielem mehr. Auch gemeinsame Feste dürfen beim Programm nicht fehlen. Geselligkeit verbunden mit Pflege und Betreuung, das macht die Solitäre Tagespflege aus. Sie ist eine Ergänzung zur ambulanten Versorgung im häuslichen Umfeld.

