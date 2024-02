Hell lodern die Flammen in Wurmlingen

Am Wochenende, pünktlich nach der Fasnet, stand unser jährlicher Funken auf dem Programm. Aber vor dem Vergnügen stand die Arbeit. Bereits am Freitag wurden von Helmut und seinen fleißigen Helfern die Vorarbeiten gemacht. Am Samstag um 9 Uhr trafen sich dann 25 Helfer zum Funkenaufbau.

Unter der Anleitung von Helmut wurden die Tannenbäume und Holzpaletten schnell zu einem stattlichen Funken geschichtet und gestapelt. Nachdem die Hexe angebracht war und Richtung Wurmlingen schaute, wurde noch ein Vesper ausgepackt und auf die gute Arbeit angestoßen.

Am Sonntag pilgerten, bei angenehmen Temperaturen, viele Wurmlinger auf den Erbsenberg. Natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder für jeden Fackelträger eine Funkenbrezel.

Pünktlich um 18.30 Uhr gab Helmut dann das Kommando zum Entzünden des Funken. In diesem Jahr brannte der Funken nach kurzer Zeit lichterloh und die Hexe ging knallend und Funken sprühend in Flammen auf.

Wir bedanken uns bei unseren tollen freiwilligen Helfern, Alt wie Jung, die mit viel Kraft und Energie diesen Funken aufgebaut haben - denn ohne euch geht es nicht -, dem Bauhof der Gemeinde für das Hochbringen der Christbäume, bei Herrn Schellenberg (die Brezeln wurden wieder von der Gemeinde gestiftet), beim Musikverein für die schöne musikalische Untermalung, der KJG, die uns wieder mit Essen und Getränken unterstützte, bei der Jugendfeuerwehr, die uns auch in diesem Jahr wieder mit ihren selbstgemachten Fackeln besuchten. Ein ganz großes Dankeschön geht an alle Besucher.