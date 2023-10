Heimatverein restauriert Gedenktafel an der Galluskirche

Der Heimatverein Mühlheim konnte dank einer großzügigen Spende erneut ein wertvolles Epitaph an der St. Galluskirche für die Nachwelt retten. Epitaphe sind Gedenkplatten, deren Inschriften an Verstorbene erinnern. Sie sind oft an Wänden oder am Boden von Kirchen angebracht oder eingelassen.

Rund um die St. Galluskirche am Mühlheimer Friedhof gibt es etwa 15 historische Grabmale und Epitaphe. Einige davon sind gut erhalten, andere sind von Umwelteinflüssen stark angegriffen. Eine der ältesten Gedenktafeln wurde 1837 an der dem Wetter besonders ausgesetzten westlichen Giebelseite angebracht. Sie erinnert an Christoph Küttler (1745 bis 1837) und wurde einst prachtvoll und aufwändig angefertigt. Küttler war 39 lang erster Justizbeamter in Mühlheim unter Freiherr Franz I.. Noch 1879 betrieb einer von Küttlers Söhne das Gasthaus Sternen in Mühlheim.

Dank einer großzügigen Spende und mit Mitgliedsbeiträgen finanzierte der Verein nun die Restaurierung der Gedenktafel durch Steinbildhauer Klaus Locher. In Absprache mit dem Denkmalschutzamt sicherte Locher schadhafte Stellen und machte die Schrift wieder lesbar. Vor einer symbolträchtigen Kulisse (Vorhang, Anker, Brief und Zweig) lautet die Inschrift:

„Hier unten liegen begraben die zeitlichen Überreste des gewesenen Freiherrlichen von enzbergischen Oberamtmann Küttler Christoph geboren zu Laubheim in Schwaben am 11. November 1745. Derselbe war vom 23. November 1770 bis zum Mai 1809 erster Justiz Beamter zu Mühlheim. Er lebte im Glauben an den Erlöser und starb im Vertrauen an Gott am 27. September 1837. Dieses Denkmal weihen ihrem guten Vater aus kindlicher Dankbarkeit seine zurückgelassenen Zehen Kinder R.I.P.“

Kurzfristig gab der Heimatverein zusätzlich auch die Restaurierung der stark verwitterten Grabplatte von Küttlers Frau an der Nordseite der Kirche in Auftrag. Restaurator Locher konnte nur noch einen Teil der Schrift ausbessern. Hier die Inschrift: „Maria A. Küttler G. Gebelin v.Waldstein / Ruhe im Frieden / Und / Bitte für die Deinigen / Oberamtmann Küttler u. Zehn Kinder / + / Dezember 1810“

Nach der Restaurierung des Epitaphs für die drei im Krieg 1870/71 gefallenen Soldaten vor einigen Jahren freut sich der Heimatverein über diese Maßnahme zum Erhalt eines weiteren Kleindenkmals.