Heimatverein Neuhausen ist weiter aktiv und präsent

Die Hauptversammlung des Heimatvereins Neuhausen in der Heimatstube war schlecht besucht. Nur wenige Mitglieder waren der Einladung gefolgt.

Die erste Vorsitzende Sibylle Schaz ging auf die Arbeit und die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres ein. Mit dem Tag der offenen Tür und dem erweiterten Ausbau des Archivs wurde deutlich, dass der Heimatverein nicht nur im Verborgenen, sondern auch für Jeden sichtbar, „Heimatkunde“ betreibe. Auch bei der Erstellung des Bildbandes „50 Jahre Gesamtgemeinde“ waren Mitglieder maßgeblich beteiligt. Schaz dankte der Gemeinde, die mit den Bauhofmitarbeitern die erweiterten Räume hergerichtet hatten. Die monatliche Heimatstube, die am ersten Mittwoch im Monat am Vormittag wieder stattfand, stieß bisher auf wenig bis gar kein Interesse. Die Herbstwanderung zu den Wasserfällen war interessant und gut besucht. Die Lichtstube mit einem Vortrag über Jubiläen in der Gemeinde begeisterte die Besucher. Die Mitgliederzahl bleibt bei 123 Mitglieder. Schriftführer Thomas Schmid ergänzte in seinem Tätigkeitsbericht die Ausführungen der Vorsitzenden. Für den stimmgeschädigten Kassierer Dieter Manz verlas der zweite Vorsitzende Werner Seeh den positiven Kassenbericht. Kassenprüfer Winfried Rimmele bestätigte eine tadellose Kassenführung. Bürgermeisterin Marina Jung nahm die Entlastung vor und dankte dem Heimatverein für die gute unterstützende Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Verein.

Bei den Wahlen wurden die erste Vorsitzende Sibylle Schaz sowie Kassierer Dieter Manz in ihren Ämtern bestätigt. Weitere Beisitzer werden dringend gesucht. Auch appellierte Schaz an die Vereinsmitglieder, sich einzubringen, denn die Vorstandschaft sei teils über 80 Jahre alt und würde bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit dem Ausblick einer Herbstwanderung zu der Absturzstelle eines Flugzeuges 1944 und einem geplanten Ausflug schloss Schaz die Versammlung.