Heimatverein Mühlheim: Bewegtes Vereinsjahr 2023

Mühlheim - Auf zwei gut besuchte Ausstellungen, auf Investitionen in die Denkmalpflege und auf zahlreiche weitere Aktivitäten des Jahres 2023 hat der Heimatverein Mühlheim in seiner 42. Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Krone“ zurückgeblickt. Die anwesenden Vereinsmitglieder haben Ursula Scheunemann in ihrem Amt als Vereinsvorsitzende bestätigt. Alle turnusgemäß zur Wahl stehenden Ausschussmitglieder sind ebenfalls einstimmig wiedergewählt worden. Der Kassenwart berichtete über einen soliden Kassenstand.

Die Ausstellung „Mühlheim im Wandel“ gehörte zu den Höhepunkten im Vereinsjahr 2023. Sie spannte anhand städtebaulicher Meilensteine einen weiten Bogen über die Geschichte Mühlheims. Zusammen mit dem „Museumsfeschtle“ war sie für den Verein ein gelungener Auftakt zum „Millemer Städtlefescht“. Eine weitere, ständige Ausstellung widmet sich der Geschichte des Rathauses. Sie ist begleitend zur Rathaussanierung im Dachgeschoss des Museums Oberes Donautal eingerichtet worden.

Neben der Restaurierung von zwei Epitaphen bei der Sankt Gallus-Kirche engagierte sich der Verein beim Verkauf eines Kalenders mit historischen Mühlheimer Ansichten und nahm an beiden traditionellen Mühlheimer Markttagen teil. Auch die Gestaltung der Osterbrunnen erfolgt seit 2023 wieder unter der Regie des Heimatvereins.

Im Zuge der Entlastung der Vorstandschaft lobte Bürgermeister Jörg Kaltenbach das Engagement des Vereins und informierte die Versammlung über den aktuellen Stand der Rathaussanierung.

Ein Highlight des Abends waren die Ausführungen des Historikers Dr. Horst-Dieter Freiherr von Enzberg über den Schriftsteller Martin Walser (1927 - 2023). Walser hat seinen besonderen Bezug zum Wallfahrtsort Maria Hilf auf dem Welschenberg literarisch in seinem Roman „Muttersohn“ verarbeitet. Im Anschluss an seinen Vortrag übergab Horst-Dieter von Enzberg einen Brief Walsers und weitere Schriftstücke an Bürgermeister Kaltenbach. Die Dokumente erinnern an die Walser-Besuche in Mühlheim in den Jahren 2009 und 2010 und werden nun das hiesige Stadtarchiv bereichern.