Förderverein plant Aktionen für die Schildrainschule

Der Förderverein Schildrainschule e.V. hat zum Schuljahresbeginn seine jährliche Mitgliederversammlung satzungsgemäß durchgeführt. Gemeinsam mit Lehrerin Katharina Reif und Rektor Jakob Schmid sprachen die Vereinsmitglieder dabei ausführlich über Projekte für das kommende Schuljahr, für die sich der Verein finanziell und tatkräftig engagieren will. So plant der Förderverein wieder eine Autorenlesung aktiv zu unterstützen, nachdem die Lesung mit der Kinderbuchautorin Annette Roeder im Januar sowie die Bücherspende durch den Förderverein bei den Kindern große Begeisterung ausgelöst hatte. Auch die vor Corona regelmäßige Waffelbackaktion wird der Förderverein wieder aufleben lassen und noch vor den Herbstferien durchführen. Darüber hinaus diskutierte man unterschiedliche Projekte für die Schildrainschule in der Tuttlinger Nordstadt, die noch in der Planungsphase sind.

Im Jahresbericht blickten die Anwesenden auch auf stattgefundene Aktivitäten zurück, die trotz der Corona-Beschränkungen umgesetzt werden konnten. So unterstützte der Förderverein die Abschluss-Ausflüge der Viertklässler, ein Filzprojekt und die Anschaffung der Annette-Roeder-Bücher finanziell und organisierte wieder die Fülleraktion, Klassenfotos und die Erstausstatter-Pakete für die Schulanfänger.

Nach der Verabschiedung der aktiven Mitglieder, die aufgrund dessen, dass ihre Kinder nicht mehr an der Schildrainschule sind, den Verein verlassen werden, fanden die Neuwahlen statt. Dabei wurden die 1. Vorsitzende Bettina Buggle, die 2. Vorsitzende Ansgard Ute Spanier sowie Kassiererin Alice Martin im Amt bestätigt. Neu in das Amt des Schriftführers wurde Maren Klose gewählt und als Beisitzer bekommt der Vorstand Unterstützung von Monika Hilzinger, Janice Stender und Vera Storz. Rebecca Knopf und Aline Sutter wurden als Kassenprüfer gewählt und Katharina Reif fungiert weiterhin als Vertretung des Lehrerkollegiums.