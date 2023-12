Heimat-Forum auf der chocolART in Tübingen

Einmal im Leben Schokolade total, davon träumen nicht nur Kinder. Auch 30 Mitglieder des Heimat-Forums wollten sich dieses Jahr im Dezember dem Rausch hingeben. Und dafür gibt es keine bessere Wahl als die chocolART in Tübingen. In der ganzen Altstadt nichts als Schokoladenanbieter! In flüssiger Form, als Figuren und, ja, sogar in Farbe, mit zahlreichen Zugaben oder traditionell als Tafeln. Da wurden alle schwach, naschten hier und da von den Kostproben, kauften Vorräte für sich selbst und die Daheimgebliebenen oder fanden ein passendes Geschenk für Weihnachten. Irgendwann entwickelte dann aber jeder Gelüste nach etwas Herzhaftem, wozu die Buden und die Gastronomie vor Ort ein reichhaltiges Angebot vorhielten.

Vor so viel Genuss gab es aber erst einmal den vermeintlichen Pflichtteil in Form einer eineinhalbstündigen Stadtführung, die aber nicht minder vergnüglich und gleichzeitig lehrreich war. Sie begann am neu gestalteten ZOB am Bahnhof: ein Café mit Seeblick, feinste öffentliche Toiletten, eine unterirdische Garage für Fahrräder, Service- und Waschstation für selbige. Das könnte ein Maßstab für die Umgestaltung unseres Bahnhofs werden. Im Notfall auch ohne See. Dann kamen die üblichen geschichtlichen und städtebaulichen Themen, aber alles andere als üblich präsentiert. Von einer vor langem zugezogenen Tübingerin. Die übliche Geschichte: man kommt fürs Studium und bleibt fürs Leben. Ausführlich beleuchtet wurde das Leben von Hölderlin, dessen frisch renovierte Bleibe am Neckar, wo er seine letzten 36 Jahre in der Obhut der Familie Zimmer verbrachte, einen passenden Rahmen für seine Turmgedichte bietet. Mit Humor hingehen wurde die Plakette über den gerade einmal zweiwöchigen Aufenthalt von Goethe im Jahr 1797 am Haus seines Verlegers Cotta kommentiert, insbesondere die studentische Replik „Hier kotzte Goethe“ am Nachbargebäude.

Besprochen wurde auch die gesamtgesellschaftliche Situation einer Stadt, die zu etwa einem Drittel aus Studenten besteht (inzwischen in der Mehrzahl junge Frauen), insbesondere die Auswirkungen von deren Nachfrage am Wohnungsmarkt. Familien werden immer mehr in Randlagen verdrängt, denn jede Vermietung an eine WG verspricht einen höheren Gewinn. Ungeplanter Höhepunkt der Führung wurde ein Zusammentreffen mit Herrn Palmer am Rathaus, der mit der Gruppe ein paar Minuten locker plauderte.