Heckenpflegeaktion des SAV Wurmlingen

Das letzte Wochenende stand wieder ganz im Zeichen der Heckenpflegeaktion. Die Ortsgruppe Wurmlingen (SAV) hat sich zum Ziel gesetzt, die Landschaft und Natur zu pflegen und zu erhalten. Aus diesem Grund findet jedes Jahr eine Hecken- und Rainpflege an verschiedenen Stellen auf der Gemarkung Wurmlingen statt.

Die regelmäßige Heckenpflege verhindert die Ausbreitung von artfremden, einseitigem Gebüsch und die stetige Verbreiterung der Hecken. Durch das Zurückschneiden kann sich die Natur wieder entwickeln und seltene Sträucher im Wachstum unterstützt werden.

Der Lebensraum von Tieren und Vögeln wird dadurch verbessert. Die Aktion fand wie immer im Oktober statt, so werden die Tiere nicht in ihrer Brutzeit gestört. Die Hecken wachsen wieder besser, der Lebensraum bildet sich neu und die Artenvielfalt kann sich wieder entwickeln.

Dieses Jahr hat der Pflegetrupp des Albvereines mit den Vorarbeiten am Dienstag begonnen. Am Freitagvormittag half die Konzenberg Schule Wurmlingen mit zwanzig Schülern und Lehrer. Dieses war eine große Hilfe. Herzlichen Dank an die Schüler und die Schulleitung der Konzenberg Schule für die Unterstützung.

Die Gemeinde Wurmlingen unterstützt den Albverein immer durch die Hilfe des Bauhofes. Ohne dies arbeitserleichternden Geräte und tatkräftige Unterstützung von Ralf Hayler und Uwe Renner wäre die Aktion nicht möglich. Der Bauhof ist weit über das normale an allen Tagen dabei. Ohne die Unterstützung der Gemeinde wäre es unmöglich, die rechtlichen und verwaltungstechnischen Hürden zu nehmen. Großen Dank an alle im Rathaus Wurmlingen.

Am Freitagnachmittag war der Pflegetrupp wieder unter sich und haben am „Hiltstein“ weitergearbeitet.

Am Samstagvormittag war der Blick immer zum Himmel gerichtet, da nach der langen Schönwetterperiode endlich Regen kommen sollte. Trotz des veränderlichen Wetters waren wieder 14 Helfer und Helferinnen im Einsatz, die bis zum Einsetzen des Regens gearbeitet haben.

Wir bedanken uns auf diesem Weg bei allen Helferinnen und Helfern recht herzlich.