Wolfgang Klaiber ist neuer Bürgermeister von Hausen ob Verena

Bereits Anfang Dezember 2023 hatten die Bürgerinnen und Bürger der kleinen Gemeinde ihr Votum bei der Bürgermeister-Wahl abgegeben. Mit 51 Prozent der abgegebenen Stimmen wählten sie einen Mann aus ihrer Mitte zum neuen ehrenamtlichen Schultes: Den 58-jährigen Wolfgang Klaiber, von Beruf Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, verheiratet und Vater zweier Söhne.

Knapp drei Monate nach der Wahl wurde er am vergangenen Freitag im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung von seinem Stellvertreter Rolf Mauthe offiziell vereidigt. Mit dabei waren zahlreiche Bürger, der Gemeinderat, die Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde und der ortsansässigen Vereine. Zudem Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden, Landrat Stefan Bär und die Trossinger Bürgermeisterin Susanne Irion, hier als Vertreterin des Kreisverbandes.

Nicht dabei war der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Jochen Arno. Er hatte bei der Wahl mit nur 34 Prozent der abgegebenen Stimmen eine tiefe Niederlage einstecken müssen.

Landrat Bär lobt den neuen Amtsinhaber

In seinem Grußwort unterstreicht Landrat Bär ausdrücklich seine Wertschätzung für Arnos Amtszeit der vergangenen acht Jahre: „Das, was in dieser Zeit in Hausen ob Verena geschaffen und entwickelt wurde, hat weiterhin Bestand und ist sichtbar.“ Arnos Wirken in nicht allzu einfachen Zeiten verdiene Anerkennung und Respekt, hebt Bär hervor.

Die Amtseinführung in Hausen ob Verena. (Foto: Sabine Doderer )

Nun also ist Wolfgang Klaiber am Amts-Ruder. Und er bringt für seine neue Aufgabe zwar keine spezifische Verwaltungsausbildung mit, aber er konnte in seiner zehnjährigen Zeit als Gemeinderat viel Erfahrung sammeln. Tiefere Einblicke in das Verwaltungsgeschehen gewann er in den fünf Jahren, in denen er stellvertretender Bürgermeister war. Überdies kann er von profunden IT-Erfahrungen profitieren.

Doch jetzt vollzieht Klaiber einen Rollenwechsel vom „einfachen“ Bürger zum Bürgermeister. Treffend formuliert Landrat Bär in diesem Zusammenhang eine Botschaft an die Gemeinde: „Einerseits wird er „der Wolfgang“ bleiben“, andererseits müsse die Gemeinde „akzeptieren, dass Herr Klaiber nun die Interessen der gesamten Bevölkerung vertreten wird“.

Zusammenarbeit mit den Vereinen

Für den neuen Schultes ist dieser mögliche Interessenskonflikt steuerbar. „Ich werde niemanden bevorzugen, sondern Entscheidungen stets im Team mit dem Gemeinderat neutral fällen“, hebt er hervor. Der Ausbau der übergreifenden Zusammenarbeit der Vereine sei ihm dabei ein besonderes Anliegen. „Die Vereine sind in unserer stetig wachsenden Gemeinde Dreh- und Angelpunkt für den gemeinschaftlichen Zusammenhalt“, betont Klaiber nachdrücklich.

Wolfgang Klaiber und seine Frau. (Foto: Sabine Doderer )

Wie hat sich Klaiber in den vergangenen drei Monaten auf sein Amt vorbereitet? „Einerseits hat mich Jochen Arno in die anstehenden Aufgaben eingeweiht und eine vernünftige Übergabe geleistet.“ Andererseits habe er an den öffentlichen Gemeinderatssitzungen und an allen Generalversammlungen der vielzähligen Vereine und der Feuerwehr teilgenommen. „So konnte ich einen Überblick über die anstehenden Themen gewinnen“, fügt er hinzu.

Haushaltssituation ist schwierig

In allen Reden des Abends kommt die finanziell angespannte Lage der Gemeinde zur Sprache. Ohne Umschweife gesteht der Schultes ein, dass die mittelfristige Haushaltssituation schwierig sei. „Doch auch diese Herausforderung nehme ich an“, so Klaiber.

Unterstützung für seine Arbeit wird ihm mehrfach zugesagt: Sowohl von Landrat Bär, als auch vom Kreisverband und von der Nachbargemeinde Spaichingen, für die Bürgermeister Markus Hugger als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft einen guten Zusammenhalt in Aussicht stellt.