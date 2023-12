Dass sich die Bürgermeisterwahl in Hausen ob Verena am vergangenen Sonntag unter vier Kandidaten bereits im ersten Wahlgang entscheiden würde, das hatte selbst Wahlsieger Wolfgang Klaiber nicht erwartet. Trotz Schnee und Winterkälte war die Wahlbeteiligung mit 72 Prozent recht hoch. 661 Hausenerinnen und Hausener waren wahlberechtigt, 478 haben ihre Stimme abgegeben (vier davon ungültig).´

Arno: Kein Kommentar

Amtsinhaber Jochen Arno, der sich mit 151 Stimmen (34 Prozent) seinem Herausforderer Wolfgang Klaiber mit 240 Stimmen und damit 51 Prozent geschlagen geben musste, wollte am Montag zum Wahlausgang keinen Kommentar abgeben.

Der Parteilose Wolfgang Klaiber hatte sich nach der Kandidatenvorstellung zwar schon Chancen ausgerechnet, wie er gegenüber unser Zeitung sagt; doch sei er sich bis zum Schluss nicht sicher gewesen, wie die Stimmungslage in der Gemeinde ist. „Auf dem Weihnachtsmarkt am Samstagabend“, so Klaiber, „sind praktisch alle, mit denen ich gesprochen habe, von einer Stichwahl ausgegangen“

Gut im Dorf vernetzt

Der gebürtige Hausener und insbesondere seine Frau seien im Dorf gut vernetzt, so Klaiber. Doch hat er sich auch bemüht, Kontakt zu Bürgern zu bekommen, die neu in der Gemeinde zugezogen sind.

Ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Wolfgang Klaiber

„Nach guter Hausener Art“ habe er seinen Wahlkampf „eher ruhig“ geführt, ohne größere Veranstaltungen und ist lieber mit den Bürgern ins direkte Gespräch gegangen. „Ich glaube, das hat sich ausgezahlt.“

Bis zur Amtseinsetzung Anfang März sind es noch einige Wochen. Klaibers oberstes Ziel sei es nun, zusammen mit dem Gemeinderat einen Überblick über alle anstehenden Themen zu bekommen. „Ich habe mich natürlich im Vorfeld schon informiert“, sagt er, „möchte aber hier gerne mehr ins Detail gehen“.

Mit Markus Hugger in Kontakt

Auch mit dem Spaichinger Bürgermeister Markus Hugger sei er schon in Kontakt und möchte die Zeit nutzen, sich in die Abläufe und Ansprechpartner der Verwaltungsgemeinschaft einzuarbeiten.

Klaiber war bis vor zehn Jahren ein Jahrzehnt lang Gemeinderat in Hausen, davon fünf Jahre als stellvertretender Bürgermeister. Dadurch habe er bereits „ein Grundverständnis von Abläufen in der kommunalen Verwaltung“ bekommen und ist auch mit vielen Vorschriften und auch Begrifflichkeiten bereits vertraut.

Übergeordnete Perspektive entwickeln

Da er nun aber schon vor zehn Jahre aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist, hofft er auch, dass es ihm gelingt, als Gemeindeoberhaupt eine übergeordnete Perspektive zu entwickeln. „Dies ist sicher notwendig, auch in Bezug auf Personalführung und überregionale Aufgaben für die Gemeinde.“