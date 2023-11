Das Interesse der Hausener Bürgerinnen und Bürger an der Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in der Verenahalle am Freitag ist überwältigend gewesen. Leider war diese Zeitung nicht ‐ wie sonst in allen Gemeinden Standard ‐ mit den Informationen zu Ort, Zeit und Ablauf eingeladen gewesen, noch gab es seitens der Gemeinde eine Ankündigung, die wir unseren Lesern hätten weitergeben können. Deshalb landete der Termin nicht im Terminplaner, und deshalb gab es keinen Bericht aus der Halle selbst.

Wir haben die Kandidaten um die kurze Schilderung ihrer Positionen gebeten und mit Hausener Bürgern gesprochen. Nicht nur die Kandidatenvorstellung war ein „Fest der Demokratie“, wie es ein Kandidat formulierte.

Auch der Wahlkampf gestaltet sich so, dass die Bürgerinnen und Bürger sich privilegiert fühlen können. Alle vier Kandidaten legen in Gesprächen und mit Flyern ernsthaft ihre Absichten dar, wie sie sich für die Hausener einsetzen wollen.

Eilig müssen noch mehr Sitzmöglichkeiten her

In der Kürze der Zeit haben Amtsinhaber Jochen Arno, Thomas Zeller, und Wolfgang Klaiber antworten können. Vom vierten Kandidaten, Eugen Kapustinski aus Aixheim, liegen uns die Prospekte vor.

Für 250 Menschen waren die Plätze gestuhlt, es mussten aber eilig noch mehr Sitzmöglichkeiten herbeigeschafft werden, so groß war der Andrang am Freitag. Jeder der vier Kandidaten, der amtierende Bürgermeister Jochen Arno, Thomas Zeller, Wolfgang Klaiber und Eugen Kapustinski stellten sich in jeweils zehnminütigen Einzelreden vor und standen dann nochmal für zehn Minuten für Fragen zur Verfügung. Die jeweils anderen drei Kandidaten waren so lange in einem Nebenraum und konnten nicht hören, was in der Halle gesprochen wurde.

Fachlichkeit, Schaffigkeit, Zahlenkenntnis

Nach einer Pause, die für angeregte Gespräche genutzt wurde, konnten noch einmal alle vier Kandidaten gefragt werden. Der Eindruck, der sich bei Zuhörern ergab: Bürgermeister Jochen Arno spielte als Trumpf seine große Erfahrung als Verwaltungsfachmann aus; Thomas Zeller punktete als Schaffer und Teamplayer, der sich in schwierige Aufgaben einarbeiten kann; Wolfgang Klaiber hatte auch als ehemaliger Gemeinderat präzise und historisch hergeleitete inhaltliche Positionen aus der Innensicht und betonte die prekäre Finanzlage der Gemeinde nach vor Jahren gutem Polster; und Eugen Kapustinski als erfolgreicher Unternehmer, der nicht nur ein großes Team führt, sondern sich auch mit Zahlen und Finanzen auskennt und bei Verwaltungsfragen auf die VG Spaichingen baut.

Die Diskussion und der Umgang untereinander und mit den Bürgern empfanden die von uns befragten Bürger als sehr fair.

Begeistert über das Interesse

Die Kandidaten berichten auf unsere Bitte vor allem, wie überwältigt sie von der Resonanz waren. „Es wurden zielgerichtete Fragen gestellt und die Diskussion der vier Bewerber war lebhaft und trotz der ein oder anderen Spitze nie unter der Gürtellinie“, so beschreibt es auf unsere Frage Wolfgang Klaiber.

Seine Rolle als Teamplayer „und nicht als Vorturner“ sei ihm auch bei seiner Vorstellung sehr wichtig gewesen, so Thomas Zeller auf unsere Anfrage. Zum Nachdenken habe ihn in der Versammlung gebracht, dass seitens von Eltern mit Kindern eine große Erwartungshaltung gegenüber der Gemeinde bestehe, auch in den Vereinen gebe es diese ‐ „die Kinder und Jugendlichen müssen beschäftigt werden oder brauchen eine Anlaufstation. Da gilt es zu diskutieren, wo Gemeinde oder Verein zuständig sind, und wo man die Eltern ins Boot holt, um Angebote umzusetzen.“

Bürgermeister Jochen Arno schilderte in seiner Rede, die uns vorliegt, nicht nur seine fachlichen, sondern auch die Stationen der Gemeinde Hausen. Geradezu vorbildlich sei die Kinderbetreuung, hier gelte es am Ball zu bleiben.

Schule hat Spielraum dank DRK

Erweiterungsperspektiven seien an der Schule im Hinblick auf Ganztagsbetreuung im Anbau der Verenahalle, nachdem sich die DRK bereiterklärt habe, im kürzlich von der Gemeinde erworbenen Gewerbegebäude im Hölderlinweg eigene Räume in Eigenleistung auszubauen. Arno streift Digitalisierung, Innerortentwicklung und Ähnliches.

Personalkosten, Personalführung, die Informationspolitik der Gemeinde, Energiewende und ökologische Transformation und mehr waren Themen, auf die Wolfgang Klaiber Schwerpunkte setzte bei seiner frei gehaltenen Rede.

Die Achillesferse Finanzen als Grundlage aller Gemeindepolitik ist auch Diskussion bei den Vereinsbesuchen (Hausbesuche macht bisher nur Eugen Kapustinski). Denn die Gewerbebrache, die die Gemeinde zu guten Konditionen kaufen konnte, muss in Raten bezahlt werden.

Gewerbesteuernachzahlung verschafft kurzfristig Luft

Einer Gewerbesteuer-Rückzahlung im vergangenen Jahr von 650.000 Euro, wie Arno in seiner Rede schon sagte, steht in diesem Jahr eine Nachzahlung von einer Million Euro gegenüber. Davon bleiben allerdings bis in vier Jahren ‐ wegen der Mechanismen des Finanzausgleichs ‐ nur 250.000 bis 300.000 Euro netto hängen. Allerdings eine einmalige Angelegenheit.

Auf lange Sicht muss sich Hausen auf 100.000 bis 150.000 Euro einstellen. Was nur durch Zuschüsse teilweise wieder aufgefangen werden könnte, wenn diese beantragt werden.

Über die Rede von Eugen Kapustinski, die wegen der Kürze der Zeit noch nicht aufgegriffen wurde, werden wir noch kurz berichten.