„Fast wäre es bei der ersten Spende am 11. Juli 1994 geblieben“, sagt Siegmar Hoffmann. Die zweite war erst am 15. März 1996. Dazwischen lag ein schreckliches Unglück. Inzwischen hat der Hausener 132 Mal sein Blut gespendet, 66 Liter insgesamt. Und damit Menschen wie seiner Mitbürgerin Martina Glaser das Leben gerettet. Mindestens 132 und bis zu 400 Menschen hat er mit dem versorgt, was trotz aller Forschung kein Labor herstellen kann: rote Blutkörperchen, Plasma und Thrombozyten.

Spender und Empfängerin – beide erzählen der Reporterin ihre Geschichte. Weil sie dadurch Menschen wie Maximilian Kaiser und seine DRK-Crew in Hausen unterstützen wollen, die in ihrer Freizeit diese Solidaritätsleistung von Mensch zu Mensch überhaupt erst möglich machen. Bei den Blutspendeterminen, die sie regelmäßig organisieren.

Eine Geschichte über menschliche Solidarität

Eigentlich ist diese Geschichte aber auch eine über die Kraft der menschlichen Solidarität überhaupt. Und, wie Martina Glaser es formuliert, der Gnade Gottes. Denn zweimal ist dadurch ein großes Unglück doch gut ausgegangen.

Siegmar Hoffmann ist an jenem 2. auf den 3. Oktober 1994 18 Jahre alt. Der junge Schwenninger ist unterwegs mit dem Auto zwischen Esslingen und Tuttlingen beim Konzenberg. Langsam, weil es ein bisschen Nebel hat. Ein auch erst 19-Jähriger kommt vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kracht frontal in Hoffmanns Wagen. Der 19-Jährige verliert das Leben. Hoffmann ist im Auto eingeklemmt.

Zwei junge Freuen schlagen das Feuer aus

Zwei junge Frauen, die an die Unfallstelle kommen, halten sofort an, um zu helfen. Sie sehen, dass das Fahrzeug Feuer gefangen hat und schlagen mit Decken auf die Flammen ein. Womöglich wäre er sonst in dem Auto verbrannt, sagt Hoffmann.

Er selbst hat schwerste Verletzungen, muss aus dem Fahrzeug befreit und lange stabilisiert werden, ehe er transportfähig ist. Verletzungen am Auge, schwierige Brüche an Armen und Beinen - 50 Tage im Krankenhaus und dann langsam, langsam zurück ins Leben.

Ich bin ja Gott sei Dank in der Lage dazu. Siegmar Hoffmann

Auch habe er viel Blut verloren, sagt er, und „dank dieser ehrenhaften Menschen überlebt“, die damals für ihn gespendet hatten. Sicher sei die Dankbarkeit darüber auch ein großer Punkt gewesen, so beharrlich und regelmäßig selbst Blut zu spenden. Aber er mache es auch einfach, weil er es kann. „Ich bin ja Gott sei Dank in der Lage dazu“, sagt er. Das, was er damals selbst bekommen hatte, hat er sowieso schon zigfach zurückgegeben.

Auf solche Menschen ist die Gesellschaft angewiesen

Er ist sich seiner Rolle als Stammspender wohl bewusst: Recht jung, in wenigen Tagen 48 Jahre alt, kerngesund und jemand, auf den sich das Rote Kreuz und damit die Empfänger in den Kliniken verlassen können.

Was viele nicht wissen: Manche Bestandteile – die Thrombozyten – können weder konserviert noch anderweitig verwendet werden. Nach vier Tagen werden sie unbrauchbar. Deshalb werden sie, bevor sie kaputtgehen, in andere Blutspendebezirke oder auch mal ins benachbarte Ausland weiter gespendet und andersrum.

Aber deshalb müssen auch immer kontinuierlich rund ums Jahr Blutspenden organisiert werden, damit immer irgendwo frische Spenden verfügbar sind. Besonders oft kann in Hausen gespendet werden, wo sich Maximilian Kaiser und sein Team dahinterklemmen. Über so zuverlässige Spender wie Hoffmann freue man sich besonders, sagt er. Viele zuverlässige Stammspender sind älter als Hoffmann. Sie haben zwar nicht mehr die Altersbeschränkung 65, es ist jetzt 71, aber sie müssen eben auch total gesund sein.

Junge Menschen spenden weniger regelmäßig

Der demografische Wandel trifft auch das Blutspenden: Junge Spender, von denen es viele gibt, sind oft keine regelmäßigen Spender. Wegen Reisen oder weil sie in einem Land waren, wo sie erst eine gewisse Quarantäne einhalten müssen, oder wegen Piercings oder Tattoos, wo es ebenfalls Sperrfristen wegen der Infektionsgefahr gibt.

Alle zwei Monate geht Hoffmann, inzwischen längst Hausener, zum Spenden. Früher war es „nur“ viermal erlaubt, jetzt sechsmal im Jahr. Meist in Schwenningen, weil er es dort beruflich besser einteilen kann. Aber auch in anderen Landkreisen.

Er ist selbstständig, hat einen Kurierdienst. Zum Glück keine Angst vorm Fahren zurückbehalten. Ans Verkaufen seines Blutes – das gibt es an großen Uniklinken – habe er noch nie gedacht. „Ich mache es komplett selbstlos“. Aus Liebe zu den Menschen, ganz egal welches Geschlechts, welche Herkunft oder Hautfarbe.

Keine Zeit für ein anderes Ehrenamt

Mit B Rhesus Negativ habe er auch eine Blutgruppe, die nicht so häufig ist. „Man sagt ja, Blut spenden rettet Leben.“ Sein Beruf mache ihm sonstiges Ehrenamt nicht leicht, also mache er eben das.

Trotzdem freut er sich auch über das leckere Essen danach und - Blut spenden tue ihm gut, senke sogar seinen Blutdruck.

Eine große Packung „Merci“ hatte Martina Glaser in der Hand, als sie die Hausener Halle zu einem Blutspendetermin vor wenigen Wochen betrat. Nicht zum Spenden, das geht gesundheitlich nicht. Aber um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Ihr haben Blutspender und die Helfer des DRK, die diese organisieren, das Leben gerettet.

Das Leben ist so zerbrechlich

Das war vor 14 Jahren. Sie wollte ihr Kind zur Welt bringen, in Villingen, weil es früher kam als berechnet und es dort eine Kinderklinik gibt. Und von einer Sekunde auf die andere war alles anders. Sie verlor nach der Geburt lebensbedrohlich und unaufhörlich Blut, musste sechs Konserven und acht Plasmagaben bekommen.

Das Leben ist so zerbrechlich. Martina Glaser

Eine gesunde Frau hat zwischen drei und vier Litern Blut insgesamt. Nur wegen des Geschicks der Ärzte, dieser Spenden und Gottes Gnade hat sie überlebt, sagt sie heute. „Das Leben ist so zerbrechlich.“

Wenn sie nicht genau an jener Klinik gewesen wäre, nicht der Oberarzt den Chefarzt geholt hätte in der Nacht, nicht sofort diese fortgeschrittene Intensivmedizin zur Verfügung gestanden hätte und das viele Ersatzblut.

Ein langer Heilungsprozess

Es hat viele Jahre gedauert, bis die Seele dieser Geschwindigkeit, mit der das Leben aus einem Menschen weichen kann, nachfolgen konnte. Erst nach fünf Tagen konnte sie ihr Kind sehen. Ein ganzes Jahr brauchte der Körper, um sich zu regenerieren und vollständig das eigene Blut wieder hergestellt zu haben.

„Es war ein langer Weg zurück ins Leben.“ Das Loslassen von Plänen und vorgezeichneten Wegen, das brennende Gefühl, unbeschwerte junge Mütter zu sehen, die Regeneration des Körpers. Aber von Anfang an auch das Gefühl: „Ich bin dankbar, dass ich dieses Geschenk so unverdient bekommen habe.“

Sie hat sich der Mutterrolle nach diesem Erlebnis gern und ganz gewidmet, nur Teilzeit außer Haus gearbeitet, sagt die 52-Jährige heute. Das Leben sei „Atem für den Augenblick“.

Neu geboren am...

Jedes Mal, wenn sie die Aufrufe des DRK zur Blutspende sah, hat sie etwas tief berührt. Vor allem das Banner mit einem Datum: „Geboren am...“ Und dem zweiten: „Neu geboren am...“ durch die Blutspende.

Siegmar Hoffmann hört ruhig und aufmerksam zu. Dreht vielleicht eines der vielen Blutspendeheftchen und die Spenderkarte mit der „100“ darauf, die er zum Gespräch mitbrachte, bedächtig in der Hand.

Spender und Empfängerin und der, der es ermöglicht, beieinander.

Der Nächste Termin steht schon fest

„Es hat mich sehr berührt, was Sie erzählt haben“, sagt Siegmar Hoffmann schließlich. Pause. „Ich bin froh, wenn ich helfen kann.“

Sein nächster Termin steht schon fest: am 1. Februar in Hausen.