Wahrlich das Ende einer Ära: Nach fast 40 Jahren an der Spitze der Kunststiftung Hohenkarpfen hat sich ihr Vorstandsvorsitzender Friedemann Maurer ins Privatleben zurückgezogen. Mit ihm trat seine langjährige Stellvertreterin Marliese Klein aus Spaichingen zurück, ebenfalls aus Altersgründen.

Er hat die Stiftung zu dem gemacht, was sie ist. Oberbürgermeister Michael Beck

Der neue Vorstand, der ausdrücklich als Team agieren soll, besteht aus Albrecht Dapp (Vorsitzender, ehemaliger Chefarzt des Krankenhauses Spaichingen), Felix Cramer von Clausbruch (Bürgermeister von Rietheim-Weilheim) als sein Stellvertreter, sowie Sparkassendirektor Markus Waizenegger als Schatzmeister.

Maurer ist frisch gebackener Ehrenvorsitzender

Als Beisitzer sollen Hoteleignerin Susanne Ritzi-Mathé, der frühere Archivar des Landkreises Rottweil, Bernhard Rüth und Anne Schewe aus Hüfingen den Vorstand unterstützen. Der neu formierte erweiterte Vorstand nimmt sein Amt am 1. Januar 2024 auf; bis dahin führen Friedemann Maurer ‐ jetzt als frisch gebackener Ehrenvorsitzender ‐ und Marliese Klein die Geschäfte kommissarisch.

Neue Vorsitzende des Kuratoriums ist IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos, die dem 2022 verstorbenen Hans-Rüdiger Schewe nachfolgt.

Mit Friedemann Maurer geht niemand anderer als der Gründervater der Kunststiftung Hohenkarpfen in den Ruhestand. Maurer hatte die Idee zur Stiftung und hob diese 1984 aus der Taufe, ausdrücklich als regionale Initiative für die drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen.

Inzwischen eine stattliche Kunstsammlung

Im ehemaligen und frisch sanierten Meiereihof auf dem Hohenkarpfen fanden Stiftung und Ausstellungsräume dann ihr Domizil; 1986 wurde das Museum eröffnet, das seitdem regelmäßig mit Wechselausstellungen auf sich aufmerksam macht.

Daneben verfügt der Kunstverein über eine mittlerweile stattliche eigene Sammlung. Zuletzt im Jahr 2022 wuchs diese Sammlung durch mehrere Schenkungen gehaltvoll an ‐ das Depot der Stiftung wird langsam zu klein.

Als letzten Akt seiner fast vier Jahrzehnte dauernden Amtszeit würdigte Friedemann Maurer seine Stellvertreterin Marliese Klein, die, ihrerseits häufig unterstützt von ihrem Mann Horst, seit 1995 viel Arbeit hinter den Kulissen geleistet habe.

An Silvester „eine Rakete abschließen“

Der 83-Jährige selbst geht wohl mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand ‐ einerseits ist die Stiftung sein „Kind“, das er nun loslässt, andererseits weiß er es in guten Händen. Und so will er, erklärte er abschließend, an Silvester, wenn sein Dienst endet, „eine Rakete abschießen.“

Eine Laudatio an den umtriebigen Initiator hielt das Kuratoriumsmitglied Hans-Jochem Steim aus Schramberg, früherer Chef von Kern-Liebers, Junghans-Retter und ehemaliger CDU-Landtagsabgeordneter.

Er erinnerte an das „Trio“ der Macher ‐ des „sagenhaften Vorsitzenden Maurer samt den beiden mittlerweile verstorbenen Mitstreitern, Fürstenberg-Geschäftsführer Hans-Rüdiger Schewe und Aesculap-Chef Michael Ungethüm ‐ , die sich um die Stiftung und das regionale Kulturleben verdient gemacht hätten.

Ehrende Worte für den Motor der ersten Stunde

Sein Dank galt Maurers Ehefrau Ute, die die Arbeit ihres Mannes stets tatkräftig unterstützt habe. Als Dank der Stiftung überreichte Steim dem scheidenden Vorsitzenden das Bild „im Donautal“ des gebürtigen Trossinger Malers Emil Kiess.

In die Schar der Laudatoren reihte sich auch OB Michael Beck aus Tuttlingen ein ‐ Maurer habe die „Stiftung zu dem gemacht, was sie ist.“ Der ehemalige Staatssekretär Ernst Burgbacher (FDP) aus Trossingen sprach seinerseits von einem „tiefen Einschnitt“ in der Geschichte des Kunstvereins. Der jetzt wieder nach vorne schaut: Auch 2024 sind wieder zwei Ausstellungen vorgesehen.